Путин, вероятно, отклонит предложение США о 30-дневном перемирии – Reuters

Президент РФ Владимир Путин, вероятнее всего, не примет предложение США о 30-дневном прекращении огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Кремле.

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Анонимный российский чиновник отметил, что Россия хочет определить условия перемирия и получить гарантии. «В таком виде Путину сложно согласиться», – сказал источник, добавив, что у России есть сильная позиция благодаря продвижению вперед.

По словам собеседника, без гарантий позиция РФ может ослабеть, а Запад обвинит ее в неспособности завершить войну. Другой чиновник назвал предложение США ловушкой, подчеркнув, что Путину трудно остановить войну без конкретных обязательств.

Третий источник указал, что США предлагают перемирие, приукрасив им восстановление военной помощи и обмена разведданными. Ранее Путин неоднократно отвергал идею краткосрочного прекращения огня.

Контекст

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между Украиной и США. Прибывший в понедельник госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что переговоры должны определить возможные уступки Украины, пока позиция России неясна.

На этой неделе спецпосланник Трампа Стив Виткофф посетит Москву для встречи с Путиным, это его второй визит. По итогам Джидди Украина согласилась на 30-дневное перемирие при условии взаимности от России. Андрей Ермак сообщил, что на следующей неделе эксперты начнут обсуждать детали прекращения огня.