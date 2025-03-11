Переговоры в Джидде. Началась встреча между украинской и американской делегациями (обновляется)

В Саудовской Аравии в городе Джидда 11 марта проходит встреча украинской и американской делегаций, сообщила пресс-служба МИД Украины. Ключевые темы – путь к миру и двусторонние отношения Украины и США. Forbes Ukraine следит за ходом переговоров.

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Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в состав делегации входят глава МИД Дмитрий Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса. С американской стороны в переговорах принимают участие спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Виткофф, госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц.

Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США, отметила пресс-служба МИД.

Сейчас в Саудовской Аравии находится президент Владимир Зеленский, но в переговорах он не будет участвовать.

Фото: Андрей Ермак Фото Telegram-канал Андрея Ермака

Контекст

11 марта в Джидде пройдут переговоры между официальными представителями администрации США и украинской делегацией. Стороны будут обсуждать будущее войны, уровень поддержки США и экономические договоренности, в частности соглашение о полезных ископаемых, которое могло бы обеспечить Украине финансовую поддержку. Зато соглашение может стать инструментом политического давления.

Украинская делегация будет предлагать установку режима тишины на море, запрет на дальнобойные удары, в том числе по энергетике.