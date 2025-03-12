Путін, ймовірно, відхилить пропозицію США про 30-денне перемир’я – Reuters

Президент РФ Володимир Путін, найімовірніше, не прийме пропозицію США про 30-денне припинення вогню. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Кремлі.

Деталі

Анонімний російський чиновник зазначив, що Росія хоче визначити умови перемир’я та отримати гарантії. «У такому вигляді Путіну складно погодитися», сказало джерело, додавши, що Росія має сильну позицію завдяки просуванню вперед.

За словами співрозмовника, без гарантій позиція РФ може послабшати, а Захід звинуватить її у нездатності завершити війну. Інший високопосадовець назвав пропозицію США пасткою, підкресливши, що Путіну важко зупинити війну без конкретних зобов’язань.

Третє джерело вказало, що США нібито пропонують перемир’я, прикрасивши ним відновлення військової допомоги та обміну розвідданими. Раніше Путін неодноразово відкидав ідею короткострокового припинення вогню.

Контекст

11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) відбулися перемови між Україною та США. Держсекретар США Марко Рубіо, який прибув у понеділок, пояснив, що переговори мають визначити можливі поступки України, доки позиція Росії неясна.

Цього тижня спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідає Москву для зустрічі з Путіним, це його другий візит. За підсумками Джидди Україна погодилась на 30-денне перемир’я за умови взаємності від Росії. Андрій Єрмак повідомив, що наступного тижня експерти почнуть обговорювати деталі припинення вогню.