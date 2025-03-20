Путин обязал украинцев без российских паспортов покинуть РФ и оккупированные территории Украины

Украинцы, находящиеся в России или на оккупированных территориях без официального статуса, обязаны либо уехать до 10 сентября 2025 года, либо оформить документы на проживание. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 20 марта.

Подробности

В частности, указ касается так называемых новых регионов. Документ предусматривает, что до 10 сентября 2025 г. силовики не будут трогать украинцев, находящихся в РФ без легального статуса, если они сами обратятся в МВД для оформления документов.

Люди без гражданства и иностранцы, проживающие на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей должны пройти медосмотр до 10 июня 2025 года. Их будут проверять также на употребление наркотиков и наличие ВИЧ.

Контекст

Россия активно проводит принудительную паспортизацию украинцев на оккупированных территориях Украины, включая Крым (с 2014 г.), ОРДЛО (с 2019 г.) и новооккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей (с 2022 г.). Процесс базируется на указах Путина, упрощающих получение гражданства РФ, и сопровождается давлением: доступ к услугам, работе и выплатам привязан к наличию российского паспорта, а отказ грозит депортацией или репрессиями. С 2023 года тех, кто не получил паспорт, классифицируют как «иностранцев», а с 2025 года введен «реестр контролируемых лиц». Оккупанты также используют финансовые стимулы (выплаты) и мобилизацию (повестки после получения паспорта).

По официальным данным властей РФ, на 2025 год выдано 3,5 млн паспортов, хотя значительная часть – по принуждению. Британская разведка и правозащитники подтверждают репрессивный характер процесса. Украина не признает эти документы, позволяя брать их только для выживания, а международное сообщество осуждает паспортизацию как нарушение права. Цель России – русификация, легализация оккупации и мобилизационный ресурс.