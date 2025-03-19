Дипломатическая игра, а не реальный шаг к миру. Реакция международных СМИ на телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина

Остановка атак на энергетическую инфраструктуру – результат телефонного разговора 18 марта Дональда Трампа и Владимира Путина. И пока ни слова о полноценном 30-дневном перемирии, на котором настаивали США и Украина. Пока соглашение выглядит как символический жест, а не реальный шаг к миру. Как отреагировали на телефонную встречу Трампа и Путина The Washington Post , The Wall Street Journal , The Economist , Bloomberg и The New York Times

18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе этих переговоров стороны согласовали частичное прекращение огня в Украине, предусматривающее остановку атак на энергетическую инфраструктуру. Однако это соглашение не включает полноценное 30-дневное перемирие, на котором настаивали США и Украина.

Ограниченное перемирие как политическая победа для Путина

Переговоры между Трампом и Путиным прошли «над головой Киева» и закрепили роль Москвы как равного Вашингтону игрока на международной арене. Трамп фактически признал особый статус России, что дает Кремлю больше рычагов в дальнейших переговорах, пишет WP.

«Я ожидал худшего, и тот факт, что мы этого не услышали, уже лучше, чем могло быть. Но следует четко отдавать себе отчет: Владимир Путин не заинтересован ни в одном реальном долгосрочном урегулировании, пока остается у власти. Его цель остается неизменной – уничтожение Украины», – заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

Путин также ушел от реальных уступок, согласившись лишь на приостановку атак на энергетическую инфраструктуру, но сохранив возможность продолжать боевые действия по другим направлениям. Президент РФ выдвинул свои требования: остановка мобилизации в Украине и прекращение военной помощи от США и союзников, которые вряд ли примет Киев, отмечает WSJ.

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции после саммита 16 июля 2018 года в Хельсинки, Финляндия. Фото Getty Images

Выигрыш для Трампа

Для Дональда Трампа этот звонок стал возможностью продемонстрировать свою способность достигать договоренностей даже с Путиным. Президент США назвал переговоры успешными и заявил, что это первый шаг к «полному прекращению войны».

Впрочем, часть американских чиновников считает, что Путин затягивает процесс, создавая иллюзию дипломатического прорыва и укрепляя свои позиции на поле боя.

«Трамп искренне хочет остановить кровопролитие, но не понимает, что для Путина это цена, которую он готов платить», – отмечает Фиона Хилл, экс-советница Белого дома по России.

Трамп представил звонок как доказательство своей способности договариваться, подчеркнув, что «большой договор» еще предстоит, пишет WSJ. Однако никакой конкретики по поводу более широкого прекращения боевых действий не прозвучало, и он не готов давить на Путина, отмечает издание.

Одно из ключевых последствий переговоров – администрация Трампа рассматривает войну сквозь призму американо-российских отношений, а не как беспокоящий европейских союзников независимый международный конфликт, акцентирует WP.

«Путин дает Трампу ровно столько, чтобы показать прогресс в выполнении его обещания завершить войну, в то же время пытаясь ослабить отношения США и Украины и подчинить Киев России», – отмечает Сэмюэл Чарап, эксперт RAND Corporation.

Реакция Украины и Европы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова принять прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, но не в одностороннем порядке: «Мы не можем позволить России атаковать нас, пока мы молчим. Мы ответим». Киев сохраняет жесткую позицию по поводу уступок Москве.

Европа встретила переговоры скептически. Великобритания и Франция готовят новые пакеты военной помощи, поскольку Путин может использовать частичное перемирие для перегруппировки войск. Кремль настаивает на «двустороннем урегулировании» со США, устраняя Европу и Украину от переговорного процесса.

«Мир достигается через силу, а это значит, что Украина должна быть в лучшей позиции, чтобы отразить любые попытки возобновления войны», – заявил Дэвид Лемми, глава МИД Великобритании.

Польша и страны Балтии рассматривают возможность выхода из Конвенции о запрещении противопехотных мин, что свидетельствует об их недоверии к любым соглашениям с Путиным, пишет The Economist. Это может повлиять на архитектуру безопасности Европы.

Разговор между Трампом и Путиным во вторник мировые СМИ называют дипломатической игрой, чем реальным шагом к прекращению войны. Фото Getty Images

Геополитические последствия

Трамп и Путин говорили не только о российско-украинской войне, а затронули и более широкие международные вопросы. Обсуждались потенциальные экономические соглашения между США и Россией, отмечает Bloomberg. Стороны рассмотрели возможность совместных действий на Ближнем Востоке, сообщает WP. Это вызывает беспокойство у европейских союзников США, ведь они опасаются возможного изменения геополитического баланса.

Западные эксперты сходятся во мнении, что перемирие на энергетическом фронте выгодно прежде всего Путину, которому требуется время для укрепления собственных позиций. Москва смогла адаптировать экономику к войне, несмотря на санкции, и поэтому Кремль не испытывает значительного давления на заключение соглашения, комментирует WSJ.

Телефонный звонок между Трампом и Путиным стал важнейшим моментом в войне, однако не изменил ее ход кардинально. Путин фактически отклонил предложение о полном перемирии, а Европа не планирует уменьшать военную поддержку Киеву.

В итоге разговор между Трампом и Путиным выглядит больше как дипломатическая игра, чем реальный шаг к прекращению войны. Это может быть только первым этапом долгосрочных переговоров, пишет WSJ, где главный вопрос будет оставаться неизменным – готов ли Путин уступить свои стратегические амбиции в отношении Украины.