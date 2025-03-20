Путін зобовʼязав українців без російських паспортів покинути РФ та окуповані території України

Українці, що перебувають у Росії або на окупованих територіях «без офіційного статусу», зобовʼязані або виїхати до 10 вересня 2025 року, або оформити документи на проживання. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін 20 березня.

Деталі

Зокрема, указ стосується так званих «нових регіонів». Документ передбачає, що до 10 вересня 2025 року силовики не чіпатимуть українців, які перебувають у РФ без легального статусу, якщо вони самі звернуться до МВС для оформлення документів.

Люди без громадянства та іноземці, які проживають на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, мають пройти медогляд до 10 червня 2025 року. Їх перевірятимуть також на вживання наркотиків та наявність ВІЛ.

Контекст

Росія активно проводить примусову паспортизацію українців на окупованих територіях України, включаючи Крим (з 2014 року), ОРДЛО (з 2019 року) та новоокуповані частини Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей (з 2022 року). Процес базується на указах Путіна, які спрощують отримання громадянства РФ, і супроводжується тиском: доступ до послуг, роботи та виплат прив’язаний до наявності російського паспорта, а відмова загрожує депортацією чи репресіями. З 2023 року тих, хто не отримав паспорт, класифікують як «іноземців», а з 2025 року запроваджено «реєстр контрольованих осіб». Окупанти також використовують фінансові стимули (виплати) і мобілізацію (повістки після отримання паспорта).

За офіційними даними влади РФ, на 2025 рік видано 3,5 млн паспортів, хоча значна частина – під примусом. Британська розвідка та правозахисники підтверджують репресивний характер процесу. Україна не визнає ці документи, дозволяючи брати їх лише для виживання, а міжнародна спільнота засуджує паспортизацію як порушення права. Мета Росії – русифікація, легалізація окупації та мобілізаційний ресурс.