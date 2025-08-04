Совет директоров Tesla одобрил промежуточную компенсацию в размере 96 млн акций для генерального директора Илона Маска и анонсировал голосование относительно долгосрочной стратегии его вознаграждения на ежегодном собрании 6 ноября. Об этом пишет Bloomberg 4 августа. Пакет оценивают примерно в $29 млрд.

Подробности

Акции Tesla выросли на 2,6% после заявления совета директоров о важности сохранения Маска в должности. В заявлении совет назвал эту выплату первым шагом «добросовестного» соглашения с Маском, подчеркнув, что «договоренность есть договоренность».

Решение было принято после того, как суд отменил предыдущий компенсационный пакет Маска стоимостью более $50 млрд. Это решение обжалуется в Верховном суде Делавэра.

Новое предложение подчеркивает ключевую роль Маска в компании и должно обеспечить его дальнейшее пребывание в должности, пишет издание. Маск возглавляет Tesla с 2008 года и ранее заявил, что намерен оставаться руководителем еще пять лет.

Специальный комитет совета директоров работает над новым компенсационным соглашением для Маска после перенесения юридического адреса Tesla в Техас. Предыдущий план был отменен Канцлерским судом Делавэра по иску акционеров.

Контекст

В 2018 году Tesla одобрила компенсационный пакет для Илона Маска в виде акций вместо зарплаты в должности гендиректора на 10 лет. Этот пакет, потенциально стоимостью до $55,8 млрд при достижении компанией определенных показателей, стал крупнейшим в истории для руководителя публичной компании.

После судебного разбирательства 2022 года судья признал, что это вознаграждение было «в 250 раз больше среднего плана компенсации коллег и более чем в 33 раза больше предыдущего плана Маска». Некоторые акционеры Tesla подали иск, считая сумму излишней.

В июне 2024 года Tesla повторно вынесла пакет на голосование акционеров, получив 72% поддержки. Однако в декабре 2024-го судья Делавэра Кэтлин МакКормик отклонила вторую попытку компании, назвав усилия Tesla «креативными», но не имеющими процессуальных оснований для изменения ее предыдущего решения об отмене выплаты.

На момент аннулирования в январе 2024 года пакет опционов на акции оценивался в $56 млрд, а после 44% роста акций Tesla в этом году его стоимость превысила $100 млрд.