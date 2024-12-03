Суд в США подтвердил отмену рекордной выплаты в $56 млрд Илону Маску от Tesla. Миллиардер назвал решение «абсолютной коррупцией»

Судья из Делавера Кэтлин МакКормик заявила, что беспрецедентные усилия Tesla по повторному утверждению пакета выплат для Илона Маска за 2018 год были «креативными», но у совета директоров «не было процессуальных оснований для изменения результата», пишет Financial Times 3 декабря. Маск назвал это решение суда «абсолютной коррупцией».
Решение судьи стало упреком самому высокооплачиваемому в мире автопроизводителю и гендиректору Маску, самому богатому человеку в мире, который еще увеличил свое состояние после избрания Дональда Трампа президентом США.
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Ключевые факты
- Судья отклонила вторую попытку Tesla присудить Маску рекордную выплату, заявив, что повторное одобрение подавляющим большинством акционеров не отменяет ее предварительного отказа.
- Пакет опционов на акции, стоимость которого на момент аннулирования в январе составила $56 млрд, вырос до более чем $100 млрд после 44-процентного роста акций Tesla в этом году.
- Tesla пообещала оспорить это решение.
- «Абсолютная коррупция», – написал Маск в своей социальной сети X.
- Апелляция оставит на усмотрение Верховного суда Делавера решение о том, насколько оправдано решение акционеров Tesla об одобрении пакета оплаты труда для Маска.
- Пакет оплаты Маска в размере чуть более 300 млн акций Tesla был напрямую связан с результатами деятельности компании, требуя от нее достижения ряда амбициозных цен акций и операционных целей, чтобы разблокировать награду. Он не получает зарплату от автопроизводителя.
Контекст
В 2018-м автопроизводитель принял решение о компенсационной выплате Маску в форме акций компании вместо зарплаты в должности гендиректора на десятилетний срок. Дело связано с решением 2018 года предложить Маску самый большой в истории пакет вознаграждений для руководителя публичной компании с потенциальной выплатой до $55,8 млрд, если Tesla достигнет определенных показателей производительности.
Согласно постановлению, вынесенному после недельного судебного разбирательства в 2022 году, эта награда была «в 250 раз больше, чем текущий средний план вознаграждения коллег, и в более чем 33 раза больше, чем предыдущий план вознаграждения Маска». Некоторые акционеры Tesla подали в суд, утверждая, что сумма компенсации была излишней.
После того, как судья МакКормик впервые отменила пакет выплат Маска, Tesla снова вынесла первоначальный пакет на голосование акционеров в июне. Он был принят с 72-процентной поддержкой.
Если выплаты в конечном итоге будут одобрены, это увеличит его долю в Tesla с чуть менее 13% до 20%.
Маск потратил более $100 млн на политическую кампанию Трампа. Значительный рост акций Tesla в этом году произошел после победы Трампа на 5 ноября. Общее состояние Маска выросло до $343 млрд, если учесть его доли в SpaceX, социальной медиа-платформе X и стартапе xAI.
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