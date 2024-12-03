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Суд в США подтвердил отмену рекордной выплаты в $56 млрд Илону Маску от Tesla. Миллиардер назвал решение «абсолютной коррупцией»

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Судья из Делавера Кэтлин МакКормик заявила, что беспрецедентные усилия Tesla по повторному утверждению пакета выплат для Илона Маска за 2018 год были «креативными», но у совета директоров «не было процессуальных оснований для изменения результата», пишет Financial Times 3 декабря. Маск назвал это решение суда «абсолютной коррупцией».

Решение судьи стало упреком самому высокооплачиваемому в мире автопроизводителю и гендиректору Маску, самому богатому человеку в мире, который еще увеличил свое состояние после избрания Дональда Трампа президентом США.

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Ключевые факты

  • Судья отклонила вторую попытку Tesla присудить Маску рекордную выплату, заявив, что повторное одобрение подавляющим большинством акционеров не отменяет ее предварительного отказа.
  • Пакет опционов на акции, стоимость которого на момент аннулирования в январе составила $56 млрд, вырос до более чем $100 млрд после 44-процентного роста акций Tesla в этом году.
  • Tesla пообещала оспорить это решение.
  • «Абсолютная коррупция», – написал Маск в своей социальной сети X.
  • Апелляция оставит на усмотрение Верховного суда Делавера решение о том, насколько оправдано решение акционеров Tesla об одобрении пакета оплаты труда для Маска.
  • Пакет оплаты Маска в размере чуть более 300 млн акций Tesla был напрямую связан с результатами деятельности компании, требуя от нее достижения ряда амбициозных цен акций и операционных целей, чтобы разблокировать награду. Он не получает зарплату от автопроизводителя.

Контекст

В 2018-м автопроизводитель принял решение о компенсационной выплате Маску в форме акций компании вместо зарплаты в должности гендиректора на десятилетний срок. Дело связано с решением 2018 года предложить Маску самый большой в истории пакет вознаграждений для руководителя публичной компании с потенциальной выплатой до $55,8 млрд, если Tesla достигнет определенных показателей производительности.

Согласно постановлению, вынесенному после недельного судебного разбирательства в 2022 году, эта награда была «в 250 раз больше, чем текущий средний план вознаграждения коллег, и в более чем 33 раза больше, чем предыдущий план вознаграждения Маска». Некоторые акционеры Tesla подали в суд, утверждая, что сумма компенсации была излишней.

После того, как судья МакКормик впервые отменила пакет выплат Маска, Tesla снова вынесла первоначальный пакет на голосование акционеров в июне. Он был принят с 72-процентной поддержкой.

Если выплаты в конечном итоге будут одобрены, это увеличит его долю в Tesla с чуть менее 13% до 20%.

Маск потратил более $100 млн на политическую кампанию Трампа. Значительный рост акций Tesla в этом году произошел после победы Трампа на 5 ноября. Общее состояние Маска выросло до $343 млрд, если учесть его доли в SpaceX, социальной медиа-платформе X и стартапе xAI.

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