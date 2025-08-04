Рада директорів Tesla схвалила проміжну компенсацію у вигляді 96 млн акцій для генерального директора Ілона Маска та анонсувала голосування щодо довгострокової стратегії його винагороди на щорічних зборах 6 листопада. Про це пише Bloomberg 4 серпня. Пакет оцінюють приблизно в $29 млрд.

Деталі

Акції Tesla зросли на 2,6% після заяви ради директорів про важливість збереження Маска на посаді. У заяві рада назвала цю виплату першим кроком «добросовісної» угоди з Маском, наголосивши, що «домовленість є домовленістю».

Рішення ухвалено після того, як суд скасував попередній компенсаційний пакет Маска вартістю понад $50 млрд. Це рішення оскаржується у Верховному суді Делаверу.

Нова пропозиція наголошує на ключовій ролі Маска в компанії та має забезпечити його подальше перебування на посаді, пише видання. Маск очолює Tesla з 2008 року і раніше заявив, що планує залишатися керівником ще п’ять років.

Спеціальний комітет ради директорів працює над новою компенсаційною угодою для Маска після перенесення юридичної адреси Tesla до Техасу. Попередній план був скасований Канцлерським судом Делаверу за позовом акціонерів.

Контекст

У 2018 році Tesla схвалила компенсаційний пакет для Ілона Маска у вигляді акцій замість зарплати на посаді гендиректора на 10 років. Цей пакет, потенційно вартістю до $55,8 млрд за умови досягнення компанією певних показників, став найбільшим в історії для керівника публічної компанії.

Після судового розгляду 2022 року суддя визнав, що ця винагорода була «у 250 разів більшою за середній план компенсації колег і у понад 33 рази більшою за попередній план Маска». Деякі акціонери Tesla подали позов, вважаючи суму надмірною.

У червні 2024 року Tesla повторно винесла пакет на голосування акціонерів, отримавши 72% підтримки. Проте у грудні 2024 року суддя Делаверу Кетлін МакКормік відхилила другу спробу компанії, назвавши зусилля Tesla «креативними», але такими, що не мають процесуальних підстав для зміни її попереднього рішення про скасування виплати.

На момент анулювання в січні 2024 року пакет опціонів на акції оцінювався в $56 млрд, а після 44% зростання акцій Tesla цього року його вартість перевищила $100 млрд.