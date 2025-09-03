Forbes Digital підписка
Верховная Рада поддержала конфискацию 1600 российских вагонов на 2,2 млрд грн

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Верховная Рада одобрила указ президента о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк 3 сентября. За решение проголосовали 263 парламентария.

  • Речь идет о 1592 грузовых вагонах различных типов, в частности крытых, полувагонах, платформах и цистернах, общей стоимостью примерно 2,2 млрд грн. Средний возраст вагонов составляет 14 лет, а их срок эксплуатации будет продолжаться в среднем до 2047 года.
  • По словам уполномоченного президента по санкционной политике Владислава Власюка, владельцами вагонов являются подсанкционные резиденты РФ. Принудительное изъятие обеспечит передачу этих активов в государственную собственность Украины. В настоящее время вагоны уже используются «Укрзализныцей».
  • В перечень компаний-собственников входят ВЭБ-Лизинг, ВЭБ.РФ, «Государственная транспортная лизинговая компания», «Норд», «Облдорснаб», «Органический синтез», «Газпромтранс», «Финансбизнесгрупп» и «Трансконтейнер».

Контекст

2 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии 1592 принадлежащих России вагонов в пользу государства.

Целью этого шага является укрепление финансовых ресурсов Украины и предотвращение использования российской федерацией экономических активов, которые могут способствовать продолжению войны. Инициатором конфискации выступило АО «Укрзализныця».

