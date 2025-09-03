Верховна Рада схвалила указ президента щодо примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк 3 вересня. За рішення проголосували 263 парламентарі.

Деталі

Йдеться про 1592 вантажні вагони різних типів, зокрема криті, напіввагони, платформи та цистерни, загальною вартістю приблизно 2,2 млрд грн. Середній вік вагонів становить 14 років, а їхній термін експлуатації триватиме в середньому до 2047 року.

За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, власниками вагонів є підсанкційні резиденти РФ. Примусове вилучення забезпечить передачу цих активів у державну власність України. Наразі вагони вже використовуються «Укрзалізницею».

До переліку компаній-власників входять ВЕБ-Лізинг, ВЕБ.РФ, «Державна транспортна лізингова компанія», «Норд», «Облдорснаб», «Органічний синтез», «Газпромтранс», «Фінансбізнесгруп» та «Трансконтейнер».

Контекст

2 липня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про примусове вилучення 1592 вагонів, що належать Росії, на користь держави.

Метою цього кроку є «зміцнення фінансових ресурсів України» та «запобігання використанню російською федерацією економічних активів, які можуть сприяти продовженню війни». Ініціатором конфіскації виступило АТ «Укрзалізниця».