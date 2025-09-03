Верховна Рада схвалила указ президента щодо примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк 3 вересня. За рішення проголосували 263 парламентарі.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Йдеться про 1592 вантажні вагони різних типів, зокрема криті, напіввагони, платформи та цистерни, загальною вартістю приблизно 2,2 млрд грн. Середній вік вагонів становить 14 років, а їхній термін експлуатації триватиме в середньому до 2047 року.
- За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, власниками вагонів є підсанкційні резиденти РФ. Примусове вилучення забезпечить передачу цих активів у державну власність України. Наразі вагони вже використовуються «Укрзалізницею».
- До переліку компаній-власників входять ВЕБ-Лізинг, ВЕБ.РФ, «Державна транспортна лізингова компанія», «Норд», «Облдорснаб», «Органічний синтез», «Газпромтранс», «Фінансбізнесгруп» та «Трансконтейнер».
Контекст
2 липня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про примусове вилучення 1592 вагонів, що належать Росії, на користь держави.
Метою цього кроку є «зміцнення фінансових ресурсів України» та «запобігання використанню російською федерацією економічних активів, які можуть сприяти продовженню війни». Ініціатором конфіскації виступило АТ «Укрзалізниця».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.