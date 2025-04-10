Счета 26 000 украинцев заблокированы из-за нарушения правил мобилизации – Минюст

Ключевые факты

«По категории дел, где есть административное взыскание за нарушение правил мобилизации, налагается взыскание в виде штрафа. Если добровольно не оплачивается, то потом Государственная исполнительная служба блокирует счет должника. Только на сумму задолженности. Не более», – подчеркнул Миненко.

По его словам, выше указанной суммы должник может распоряжаться денежными средствами.

«Должник сразу попадает в реестр должников. Сразу после оплаты штрафа снимается производство и снимается запись из реестра должников», – добавил он.

Миненко добавил, что гражданам будет дешевле уплатить штрафы добровольно. «Всем рекомендую оплачивать все долги самостоятельно и добровольно, не доводя до исполнительной службы. Потому что вместе со штрафом оплачивается 10% взыскания в виде исполнительного сбора и расходы по исполнительному производству», – объяснил он.

Контекст

Согласно статье 247 Кодекса об административных правонарушениях, неуточнение персональных данных является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

Впрочем, согласно одобренному в марте законопроекту №12093, призывникам, военнообязанным и резервистам предоставляется возможность самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, уплатив при этом штраф в размере 50% (8500 грн) от минимального размера.

Если штраф не будет уплачен в течение 30 дней, постановление о наложении взыскания будет направлено на принудительное исполнение.

По данным Опендатабот, с начала 2025 года уже открыто около 10 000 производств за неуплаченные штрафы из-за нарушения правил военного учета от ТЦК – почти столько же, как за весь 2023 год. Впрочем, украинцы не спешат платить штрафы: среди открытых в прошлом году производств закрыли только каждое второе. Наиболее активно штрафуют в этом году на Днепропетровщине. Каждый второй штраф выписан на людей в возрасте 25–35 лет.