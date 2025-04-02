Минобороны завершило первый этап реформы ВВК. Что изменилось для военнообязанных

Министерство обороны завершает первый этап реформы военно-врачебных комиссий, с 1 апреля все ВВК должны оформлять свои заключения в электронном виде, сообщил министр обороны Рустем Умеров 2 апреля.

Ключевые факты

Главное изменение для военнообязанных – то, что заключения ВВК создаются онлайн. «Быстро, прозрачно, без бюрократии и коррупционных рисков», – добавил Умеров. Также не нужно больше лично нести документы в ТЦК.

Теперь вся информация автоматически попадает в реестр «Оберіг».

Данные о пригодности или непригодности и дате прохождения ВВК скорее отображаются в приложении «Резерв+».

С 1 марта Минобороны готовило систему к запуску: работники ВВК проходили обучение, регистрировались в электронном кабинете.

Контекст

11 января 2025 года парламент принял законопроект №12066 о цифровой ВВК. Эта инициатива позволяет автоматически передавать результаты медицинских осмотров о пригодности к военной службе в реестр военнообязанных «Оберіг».

В январе 2025-го в мобильном приложении «Резерв+» запустили удобную генерацию электронных направлений на военно-врачебные комиссии. Теперь за направлением не нужно идти в ТЦК и СП, а достаточно использовать цифровой инструмент в «Резерв+». Для этого следует обновить версию приложения и сгенерировать направление на ВВК, которое будет иметь QR-код, сформированный в виде электронного документа.

Реформа ВВК – часть трансформации, которую МО реализует совместно с Министерством здравоохранения, Генштабом ВСУ и международными партнерами – при поддержке правительств Великобритании и Германии, Офиса эффективного регулирования BRDO и Программы Специального советника по вопросам обороны.