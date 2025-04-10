Рахунки 26 000 українців заблоковані через порушення правил мобілізації – Мінʼюст

Через порушення правил мобілізації в Україні вже заблоковані рахунки 26 000 громадян, повідомив начальник Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко у телеефірі, пише «Укрінформ» .

Ключові факти

«По категорії справ, де є адміністративне стягнення за порушення правил мобілізації, накладається стягнення у вигляді штрафу. Якщо добровільно не оплачується, тільки потім Державна виконавча служба блокує рахунок боржника. Виключно на суму заборгованості. Не більше», – наголосив Міненко.

З його словами, вище вказаної суми боржник може розпоряджатися коштами.

«Боржник одразу потрапляє до реєстру боржників. Одразу ж після оплати штрафу знімається провадження та знімається запис із реєстру боржників», – додав він.

Міненко додав, що громадянам буде дешевше сплатити штрафи добровільно. «Всім рекомендую оплачувати всі борги самостійно і добровільно, не доводячи до виконавчої служби. Тому що разом зі штрафом оплачується 10% стягнення у вигляді виконавчого збору та витрати щодо виконавчого провадження», – пояснив він.

Контекст

Згідно зі статтею 247 Кодексу про адміністративні правопорушення, неуточнення персональних даних є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф у розмірі від 17 000 грн до 25 500 грн.

Втім, згідно зі схваленим у березні законопроєктом №12093 призовникам, військовозобовʼязаним та резервістам надається можливість самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши при цьому штраф у розмірі 50% (8500 грн) від мінімального розміру.

Якщо штраф не буде сплачений упродовж 30 днів, постанова про накладення стягнення буде направлена на примусове виконання.

За даними Опендатабот, від початку 2025 року вже відкрито близько 10 000 проваджень за несплачені штрафи через порушення правил військового обліку від ТЦК – майже стільки ж, як за весь 2023 рік. Втім українці не поспішають сплачувати штрафи: серед відкритих торік проваджень закрили лише кожне друге. Найбільш активно цьогоріч штрафують на Дніпропетровщині. Кожен другий штраф виписано на людей віком 25–35 років.