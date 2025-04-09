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Военнообязанные с ограниченной годностью до 5 июня должны повторно пройти ВВК

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Украинцы, военнообязанные и те, кто до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно пригодными к военной службе, должны обязательно повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны 9 апреля.

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Подробности

  • Это требование действующего законодательства. Крайний срок прохождения ВВК – 5 июня 2025-го включительно, говорится в сообщении.
  • Чтобы пройти комиссию, необходимо: получить направление на ВВК – через Резерв+ или лично в ТЦК и СП; явиться в медицинское учреждение и пройти ВВК; получить новое решение о годности или непригодности к военной службе.

Контекст

11 января парламент принял законопроект №12066 о цифровом кабинете ВВК. Эта инициатива позволяет автоматически передавать результаты медицинских осмотров о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберіг».

Кабмин одобрил постановление, позволяющее военнообязанным получать электронные направления на ВВК.

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