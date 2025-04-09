Военнообязанные с ограниченной годностью до 5 июня должны повторно пройти ВВК

Украинцы, военнообязанные и те, кто до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно пригодными к военной службе, должны обязательно повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны 9 апреля.