Темпы прироста реального ВВП Украины ускорились до 8% в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на 0,5% в июле. Это в основном связано с ростом на 37% сельского хозяйства из-за более позднего сбора урожая. Об этом говорится в исследовании Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Ключевые факты

По оценке ИЭД, реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в сельском хозяйстве в августе выросла на 37% после падения на 26% в июле из-за более позднего урожая. Сбор пшеницы в августе был в 3,5 раза больше показателя августа 2024 года, тогда как ячменя собрали вдвое больше.

Реальная ВДС в перерабатывающей промышленности выросла на 6% по сравнению с августом прошлого года. Это явилось следствием стабильного спроса, восстановления пищевой промышленности и государственных закупок оборонной продукции, отметили в ИЭД. Реальная ВДС в добывающей промышленности упала на 7%, поскольку Украина потеряла угольные шахты, но отчасти этот эффект нивелирует рост добычи строительных материалов.

Производство электроэнергии выросло, по оценке ИЭД, на 10% с низкой базы в прошлом году, когда были массовые отключения электроэнергии для потребителей.

Темпы прироста торговли остались на уровне 3% в августе из-за своевременных выплат зарплат и социальных выплат, а также роста заработной платы на фоне нехватки рабочей силы. Реальная ВДС в транспорте сократилась почти на 10% из-за остановки транзита газа, временной остановки транзита нефти, а также более низких перевозок по железной дороге. В августе «Укрзализныця» перевезла 2,8 млн т зерновых грузов, что в 2,3 раза превышает показатели июля и на 6% больше по сравнению с показателями августа 2024 года.

Экспорт товаров в августе упал по сравнению с июлем со снижением экспорта всех основных групп товаров. В годовом выражении экспорт упал на 10% и составил около $3,1 млрд.

Аграрный экспорт упал на 14%, до $1,56 млрд, из-за гораздо более низких запасов поздних культур по сравнению с показателями предыдущего года. Более высокие экспортные цены и расширение номенклатуры экспорта частично компенсировали снижение физических объемов экспорта, отметил ИЭД.

Контекст

Реальный ВВП во втором квартале 2025 года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, но в июле упал на 1% против июля прошлого года.

НБУ скорректировал прогнозы экономического роста: на 2025 год – до 3,1% (с 3,6%), на 2026-й – до 3,7% (с 4,0%), на 2027-й – до 3,9% (с 4,2%).

Международные организации также снизили оценки: МВФ прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 2–3%, ЕБРР – 3,5% (с 4,7%), Всемирный банк – 2% (с 6,5%). В то же время проект госбюджета Украины на 2025 год основывается на прогнозе роста ВВП в 2,7%.