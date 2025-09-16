Кабмин подал в Верховную Раду проект Госбюджета на 2026 год с рекордными расходами в 4,8 трлн грн – это уже пятый бюджет полномасштабной войны, где половина средств идет на оборону. Но при этом Украине не хватает почти $19 млрд международного финансирования, а государственный долг к концу 2026 года может достигнуть критических 102% ВВП. Сможет ли страна выдержать такую ​​финансовую нагрузку?

Правительство подало в Верховную Раду проект Госбюджета на 2026 год. Это уже пятый бюджет полномасштабной войны.

Общий объем расходов продолжает расти. В 2026 году они составят 4,8 трлн грн – это более чем в три раза превышает расходы украинского бюджета до полномасштабного вторжения.

Наибольшей статьей расходов остается национальная безопасность и оборона – на них предлагается направить 2,8 трлн грн (+6,5% к расходам 2025 года, утвержденным июльским оборонным бюджетом).

Обороноспособность Украины

Одна из самых больших новаций Госбюджета-2026 касается именно обеспечения обороны. Правительство предлагает создать так называемый «оборонный резервный фонд» – бюджетную программу Министерства финансов, которую правительство своим решением будет распределять между Силами обороны для оперативного реагирования на нужды на поле боя. Общий объем этой программы – 200 млрд грн, из которых 60 млрд грн – перевыполнение плановых поступлений таможни. Таким образом, едва ли не впервые в бюджет заложены ожидания от детенизации и реформы таможни в более широком смысле.

Невоенные расходы и поддержка бизнеса

Среди невоенных расходов самые большие категории традиционно: социальная защита (467 млрд грн), образование (265 млрд грн) и медицина (258 млрд грн).

Расходы на обслуживание государственного долга в 2026 году превысят 513 млрд грн. Это ожидаемое следствие активных боевых действий, которые вынуждали правительство в 2022–2024 годах заимствовать в среднем более $50 млрд каждый год на покрытие невоенных нужд. Такая ситуация сохраняется в 2025 году и не изменится до завершения войны.

На программы по поддержке бизнеса правительство планирует направить более 41 млрд грн. Больше всего через Фонд развития предпринимательства, который реализует программу «5-7-9», – 18 млрд грн. Это стабильная программа, которая из года в год имеет такой объем финансирования и, по подсчетам Минэкономики, в 2024 году обеспечила около 1/7 роста реального ВВП.

Второй по величине программой поддержки бизнеса в 2026 году должна стать поддержка фермеров – 12,1 млрд грн, из которых 9,3 млрд грн – от экспортной пошлины на семена рапса и соевые бобы, как и предполагалось профильным законом.

В 2026 году сохранятся проекты грантовой поддержки для создания или развития бизнеса, программы «Сделано в Украине», компенсация расходов на гуманитарное разминирование, поддержка индустриальных парков и «инвестиционные няни».

Покрытие расходов

Покрытие расходов традиционно опирается на три основных источника:

собственные доходы (2,85 трлн грн);

внутренние заимствования (419,6 млрд грн.);

международная помощь ($45,5 млрд).

ОВГЗ будут размещаться, скорее, для поддержания ликвидности в краткосрочном периоде, так как чистое финансирование инструментом ОВГЗ в следующем году будет отрицательным. Планируется, что сумма погашения ОВГЗ будет превышать размещение более чем на 100 млрд грн.

В то же время правительство планирует рост доходов на более чем 452 млрд грн по сравнению с 2025 годом. В основном это произойдет за счет:

НДС (+165,2 млрд грн);

НДФЛ (+93,6 млрд грн);

части чистой прибыли НБУ (61,8 млрд грн). Ожидается, что в 2026 году НБУ перечислит в бюджет 146 млрд грн – это рекорд.

Среди основных факторов увеличения доходов бюджета:

повышение минимальной зарплаты до 8647 грн;

рост расходов на денежное довольствие военнослужащих;

расчетный курс доллара (45,7 грн за доллар);

ожидание роста экономики.

Несмотря на то что в бюджет заложено предположение, что война будет продолжаться до конца 2026 года, прогнозный рост реального ВВП составляет 2,4%. Инфляция прогнозируется на уровне 9,9%.

Из $45,5 млрд потребности в международном финансировании пока непокрытыми остаются €16 млрд, или около $19 млрд, в зависимости от кросс-курса. В этом контексте крайне уместна идея, озвученная президентом Европейской комиссии по предоставлению Украине «Репарационного кредита». Такой кредит позволил бы ЕС не конфисковать российские активы де-юре, но передать их бюджету Украины.

Согласно этому механизму Украина должна была бы выплачивать этот кредит только в случае, если Россия оплатит репарации за ущерб, причиненный Украине. Впрочем, дискуссии Еврокомиссии со странами-членами о возможности реализации такого механизма продолжаются.

Верховная Рада планирует рассмотреть проект бюджета в первом чтении до 23 октября, а во втором (и надеюсь, в целом) – до 20 ноября. Это позволит правительству вести переговоры о новой программе с МВФ уже имея на руках показатели бюджета, близкие к финальным.

Возможные точки противостояния

Самые ожесточенные баталии в парламенте могут развернуться вокруг финансового ресурса местных бюджетов. Правительство предлагает вернуться к норме закона, что только 60% НДФЛ зачисляются в местные бюджеты (а не 64%, как это было в прошлые годы). В то же время предлагается направить более 15 млрд грн для компенсации разницы в тарифах. Однако не все представители местного самоуправления готовы с этим согласиться.

Народные депутаты традиционно будут искать пути увеличения разных расходов. К примеру, в Госбюджет 2025 года были поданы поправки совокупно на 5,7 трлн грн, что даже больше расходной части проекта Госбюджета на 2026 год.

Однако в условиях, когда потребность во внешнем финансировании превышает $45 млрд, а государственный долг Украины на конец 2026 года может достичь 101,6% ВВП, существенное увеличение расходов на какие-либо нужды, кроме обороны, выглядит маловероятным.