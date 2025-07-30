Инвесткомпания Dragon Capital обновила макроэкономический прогноз на 2025–2026 годы, учитывая два сценария: продолжение войны и достижение устойчивого перемирия. В базовом сценарии «длительной войны» рост реального ВВП в 2025 году замедлится до 2% по сравнению с 0,9% в первом квартале из-за исчерпания предыдущих драйверов роста и потери производственных мощностей. Об этом говорится в сообщении компании 30 июля.

Подробности

В 2026 году рост ВВП по первому сценарию прогнозируется на уровне 1,5% (то есть дальнейшее замедление), поддерживаемое расширением военно-промышленного комплекса (ВПК) с прогнозируемым объемом производства до $20 млрд (против $9 млрд в 2024 году) и устойчивым потребительским спросом. В сценарии «устойчивого перемирия» с начала 2026 года ВВП может вырасти до 5,0% благодаря оживлению инвестиций, частичному возвращению беженцев и росту экспорта, в частности продукции милтеха.

Инфляция в 2025 году, по прогнозам Dragon Capital, замедлится до 9,3% г/г к концу года по базовому сценарию благодаря снижению фундаментального давления и высокой базе сравнения в сегменте продуктов питания. В 2026 году инфляция снизится до 5,3% в сценарии «длительной войны» и до 7,5% в сценарии перемирия из-за более сильного спроса и повышения коммунальных тарифов.

Учетная ставка НБУ снизится до 14,5% в 2025 году и до 11,5% (сценарий войны) или 12,5% (сценарий перемирия) в 2026 году.

Дефицит торговли в 2025 году вырастет до $44 млрд из-за сокращения экспорта зерна и роста импорта. В 2026 году дефицит останется на уровне $44 млрд в базовом сценарии или сократится до $36 млрд в случае перемирия благодаря возобновлению экспорта.

Международные резервы НБУ вырастут до $52 млрд в 2025 году, но в 2026 году снизятся до $42 млрд (сценарий войны) или $45 млрд (сценарий перемирия). Курс гривни прогнозируется на уровне 43,5 грн/$ в 2025 году и 46,0 грн/$ в 2026 году по базовому сценарию или стабильному на уровне 44 грн/$ в случае перемирия.

Внешнее финансирование в 2025–2026 годах составит $79 млрд, в значительной степени благодаря программе G7 ERA и поддержке МВФ, ЕС и партнеров. В 2026 году дополнительные потребности в финансировании оцениваются в $8 млрд, что потребует новой программы с МВФ в $10 млрд.

Бюджетный дефицит в 2026 году останется на уровне $44 млрд в базовом сценарии, но может сократиться в случае перемирия.

Контекст

Рост экономики Украины в 2025 году оказался значительно ниже ожиданий экономистов из-за усиленных обстрелов и неурожаев. По данным Госстата, в 2024 году реальный ВВП вырос всего на 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023 году. В первом квартале 2024 года рост составил 6,8% г/г, во втором – 4%, в третьем – 2,2%, а в четвертом зафиксирован спад на 0,1%.

Национальный банк Украины скорректировал прогнозы экономического роста: на 2025 год – до 3,1% (с 3,6%), на 2026 год – до 3,7% (с 4,0%), на 2027 год – до 3,9% (с 4,2%). Международные организации также снизили оценки: МВФ прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 2–3%, ЕБРР – 3,5% (с 4,7%), Всемирный банк – 2% (с 6,5%). В то же время проект госбюджета Украины на 2025 год основывается на прогнозе роста ВВП в 2,7%.

Неправительственные аналитики также пересмотрели прогнозы по ВВП, инфляции и курсу гривни на 2025–2026 годы. Центр экономической стратегии (ЦЭС) собрал консенсус-прогноз на основе оценок девяти организаций: Dragon Capital, Concorde Capital, Венского института экономики (wiiw), Киевской школы экономики (KSE), Oxford Economics, Forbes Ukraine, ICU, Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) и German. Ни одна из них больше не прогнозирует рост ВВП на уровне 3% или выше, как ожидалось в начале года. Прогноз инфляции также ухудшился, хотя аналитики все еще подразумевают ее постепенное замедление.

Forbes Ukraine является единственным участником консенсус-прогноза, который прогнозирует превышение номинальным ВВП отметки 9 трлн грн в 2025 году (за счет инфляционных факторов).

Несмотря на пессимистические прогнозы, украинская экономика сохраняет потенциал превысить рекордный показатель номинального ВВП в $200 млрд, достигнутый в 2021 году. Детальнее о прогнозах ВВП, инфляции и курса гривни на 2025–2026 годы читайте в материале Forbes Ukraine.