Темпи приросту реального ВВП України прискорились до 8% у серпні проти аналогічного періоду минулого року після падіння на 0,5% у липні. Це здебільшого пов’язано зі зростанням на 37% сільського господарства через пізніший збір врожаю. Про це йдеться в дослідженні Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Ключові факти

За оцінкою ІЕД, реальна валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві в серпні зросла на 37% після падіння на 26% у липні через пізніший урожай. Збір пшениці в серпні був у 3,5 раза більшим за показник серпня 2024 року, тоді як ячменю зібрали удвічі більше.

Реальна ВДВ у переробній промисловості зросла на 6% в порівнянні з серпнем минулого року. Це стало наслідком стабільного попиту, відновлення харчової промисловості та державних закупівель оборонної продукції, зазначили в ІЕД. Реальна ВДВ у добувній промисловості впала на 7%, оскільки Україна втратила вугільні шахти, але частково цей ефект нівелює зростання видобування будівельних матеріалів.

Виробництво електроенергії зросло, за оцінкою ІЕД, на 10% з низької бази минулого року, коли були масові відключення електроенергії для споживачів.

Темпи приросту торгівлі залишились на рівні 3% у серпні через вчасні виплати зарплат та соціальних виплат, а також зростання заробітної плати на фоні браку робочої сили. Реальна ВДВ у транспорті скоротилась майже на 10% через зупинку транзиту газу, тимчасову зупинкутранзиту нафти, а також нижчі перевезення залізницею. Водночас у серпні «Укрзалізниця» перевезла 2,8 млн т зернових вантажів, що у 2,3 раза перевищує показники липня та на 6% більше порівняно з показниками серпня 2024 року.

Експорт товарів у серпні впав проти липня зі зниженням експорту всіх основних груп товарів. У річному виразі експорт впав на 10% і склав майже $3,1 млрд.

Аграрний експорт впав на 14%, до $1,56 млрд, через набагато нижчі запаси пізніх культур порівняно з показниками попереднього року. Вищі експортні ціни та розширення номенклатури експорту частково компенсували зниження фізичних обсягів експорту, зазначив ІЕД.

Контекст

Реальний ВВП у другому кварталі 2025 року зріс на 1,7% проти аналогічного періоду 2024-го, але в липні впав на 1% проти липня минулого року.

НБУ скоригував прогнози економічного зростання: на 2025 рік – до 3,1% (з 3,6%), на 2026-й – до 3,7% (з 4,0%), на 2027-й – до 3,9% (з 4,2%).

Міжнародні організації також знизили оцінки: МВФ прогнозує зростання ВВП у 2025 році на рівні 2–3%, ЄБРР – 3,5% (з 4,7%), Світовий банк – 2% (з 6,5%). Водночас проєкт держбюджету України на 2025 рік ґрунтується на прогнозі зростання ВВП у 2,7%.