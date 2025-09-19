Темпи приросту реального ВВП України прискорились до 8% у серпні проти аналогічного періоду минулого року після падіння на 0,5% у липні. Це здебільшого пов’язано зі зростанням на 37% сільського господарства через пізніший збір врожаю. Про це йдеться в дослідженні Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
- За оцінкою ІЕД, реальна валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві в серпні зросла на 37% після падіння на 26% у липні через пізніший урожай. Збір пшениці в серпні був у 3,5 раза більшим за показник серпня 2024 року, тоді як ячменю зібрали удвічі більше.
- Реальна ВДВ у переробній промисловості зросла на 6% в порівнянні з серпнем минулого року. Це стало наслідком стабільного попиту, відновлення харчової промисловості та державних закупівель оборонної продукції, зазначили в ІЕД. Реальна ВДВ у добувній промисловості впала на 7%, оскільки Україна втратила вугільні шахти, але частково цей ефект нівелює зростання видобування будівельних матеріалів.
- Виробництво електроенергії зросло, за оцінкою ІЕД, на 10% з низької бази минулого року, коли були масові відключення електроенергії для споживачів.
- Темпи приросту торгівлі залишились на рівні 3% у серпні через вчасні виплати зарплат та соціальних виплат, а також зростання заробітної плати на фоні браку робочої сили. Реальна ВДВ у транспорті скоротилась майже на 10% через зупинку транзиту газу, тимчасову зупинкутранзиту нафти, а також нижчі перевезення залізницею. Водночас у серпні «Укрзалізниця» перевезла 2,8 млн т зернових вантажів, що у 2,3 раза перевищує показники липня та на 6% більше порівняно з показниками серпня 2024 року.
- Експорт товарів у серпні впав проти липня зі зниженням експорту всіх основних груп товарів. У річному виразі експорт впав на 10% і склав майже $3,1 млрд.
- Аграрний експорт впав на 14%, до $1,56 млрд, через набагато нижчі запаси пізніх культур порівняно з показниками попереднього року. Вищі експортні ціни та розширення номенклатури експорту частково компенсували зниження фізичних обсягів експорту, зазначив ІЕД.
Контекст
Реальний ВВП у другому кварталі 2025 року зріс на 1,7% проти аналогічного періоду 2024-го, але в липні впав на 1% проти липня минулого року.
НБУ скоригував прогнози економічного зростання: на 2025 рік – до 3,1% (з 3,6%), на 2026-й – до 3,7% (з 4,0%), на 2027-й – до 3,9% (з 4,2%).
Міжнародні організації також знизили оцінки: МВФ прогнозує зростання ВВП у 2025 році на рівні 2–3%, ЄБРР – 3,5% (з 4,7%), Світовий банк – 2% (з 6,5%). Водночас проєкт держбюджету України на 2025 рік ґрунтується на прогнозі зростання ВВП у 2,7%.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.