ВВП Украины в июле сократился на 1% – оценка ИЭИ

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Экономический рост в Украине показывает признаки замедления на фоне военных вызовов. Реальный ВВП во втором квартале 2025 года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, но в июле упал на 1% по сравнению с июлем прошлого года. Такую оценку дают аналитики Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

  • Реальный ВВП в июле сократился на 1% по отношению к июлю прошлого года после роста на 1,5% в июне.
  • Сельское хозяйство из-за худшего урожая испытало наибольшее падение – на 26% к аналогичному периоду прошлого года.
  • Промышленность показала смешанные результаты: перерабатывающая отрасль в июле выросла на 1,4% благодаря оборонным заказам, в то время как добывающая упала на 10% из-за проблем в угольной отрасли.
  • В энергетическом секторе в июле экспорт электроэнергии вырос на 16%, до 282 000 МВт-ч, импорт – на 24,7%, до 257 700 МВт-ч. Запасы газа в ПХГ превысили 10 млрд кубометров, с закачкой 1,69 млрд кубометров в июле (+25% к июлю 2024 года), но это самый низкий уровень за 12 лет. Российские атаки повредили газовую инфраструктуру, вынудив увеличить импорт.
  • Транспортный сектор тоже пострадал: «Укрзализныця» перевезла более 1,2 млн т зерновых в июле – вдвое меньше, чем годом ранее; общие грузоперевозки упали на 11,8% за первое полугодие.
  • Внешняя торговля: импорт в июле приблизился к рекордному показателю $7,6 млрд на фоне роста импорта автомобилей, энергетического оборудования, газа и импорта для нужд обороны. Экспорт товаров составил $3,3 млрд (стабильно г/г).

Контекст

Из-за потерь от войны и худшего, чем ожидалось, урожая НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП – 2,1% по итогам 2025 года. Предварительный прогноз – 3,1%.

Несмотря на пессимистические прогнозы, украинская экономика сохраняет потенциал превысить рекордный показатель номинального ВВП в $200 млрд, достигнутый в 2021 году. Детальнее о прогнозах ВВП, инфляции и курсе гривни на 2025–2026 годы читайте в материале Forbes Ukraine.

