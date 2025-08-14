Экономический рост в Украине показывает признаки замедления на фоне военных вызовов. Реальный ВВП во втором квартале 2025 года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, но в июле упал на 1% по сравнению с июлем прошлого года. Такую оценку дают аналитики Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).