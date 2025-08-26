Национальный энергорегулятор НКРЭКУ утвердил повышение тарифов на распределение электроэнергии для ряда операторов системы распределения (ОСР, облэнерго) после корректировки структуры тарифов по результатам проверок их деятельности в предыдущие годы. Целью повышения является направление средств на погашение задолженности перед НЭК «Укрэнерго» и подготовку к отопительному сезону. Решение было принято на заседании 26 августа.

Подробности

Изменения тарифов варьируют от минимального роста на 0,6% (для «Тернопольоблэнерго», 1-й класс напряжения) до максимального – 48,6% (для «Ровнооблэнерго», 2-й класс напряжения). Новые тарифы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

«Мы возвращаем ОСР средства по результатам проверок за предыдущие периоды», – объяснил глава НКРЭКУ Юрий Власенко.

Согласно проектам постановлений, касающихся 18 ОСР, работающих по RAB-тарифам, дополнительные средства, полученные с сентября по декабрь 2025-го благодаря корректированию тарифов по результатам проверок деятельности в 2021-2023 годах, будут направлены на оплату долгов перед оператором системы передачи и на мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов.

Глава правления «Кировоградоблэнерго» Владимир Чернявский отметил, что задолженность перед НЭК «Укрэнерго» в размере 500 млн грн является серьезной проблемой для ОСР. По его словам, пересмотр тарифов на последние четыре месяца года позволит рассчитаться по долгам.

Вице-президент Международной торговой палаты Украины по вопросам энергетики Александр Трофимец подчеркнул, что решение НКРЭКУ направлено на сбалансирование интересов всех участников рынка.

«Это результат проверок, который позволит стабилизировать финансовое положение ОСР и ОСП, а также уменьшить накопившиеся долги, в частности из-за войны, когда были потеряны основные фонды», – отметил он, добавив, что единственным источником восстановления является тариф.

Член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик уточнил, что полученные средства будут направлены на поддержку генерации.

Представители потребителей, в частности «Покровского ГОКа» и «Никопольского завода ферросплавов», зарегистрированные для обсуждения проекта, не приняли участия в заседании.

Отдельным решением НКРЭКУ утвердила повышение тарифов с 1 октября 2025 года для другой группы облэнерго: «Запорожьеоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Харьковоблэнерго» и ЧАО «ПЭЭС «ЦЭК».

Контекст

Изменение тарифов на распределение электроэнергии не особенно повлияет на население, но существенно увеличит расходы бизнеса, что может привести к повышению цен на товары и услуги.

По информации регулятора, на июнь задолженность облэнерго перед НЭК «Укрэнерго» за услуги по передаче электроэнергии составляет около 3 млрд грн, за диспетчерское управление – 3,8 млрд грн, а долг ОСР на балансирующем рынке превышает 14 млрд грн. Общая сумма задолженности операторов систем распределения перед «Укрэнерго» составляет более 20 млрд грн.