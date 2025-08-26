Национальный энергорегулятор НКРЭКУ утвердил повышение тарифов на распределение электроэнергии для ряда операторов системы распределения (ОСР, облэнерго) после корректировки структуры тарифов по результатам проверок их деятельности в предыдущие годы. Целью повышения является направление средств на погашение задолженности перед НЭК «Укрэнерго» и подготовку к отопительному сезону. Решение было принято на заседании 26 августа.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Изменения тарифов варьируют от минимального роста на 0,6% (для «Тернопольоблэнерго», 1-й класс напряжения) до максимального – 48,6% (для «Ровнооблэнерго», 2-й класс напряжения). Новые тарифы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
- «Мы возвращаем ОСР средства по результатам проверок за предыдущие периоды», – объяснил глава НКРЭКУ Юрий Власенко.
- Согласно проектам постановлений, касающихся 18 ОСР, работающих по RAB-тарифам, дополнительные средства, полученные с сентября по декабрь 2025-го благодаря корректированию тарифов по результатам проверок деятельности в 2021-2023 годах, будут направлены на оплату долгов перед оператором системы передачи и на мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов.
- Глава правления «Кировоградоблэнерго» Владимир Чернявский отметил, что задолженность перед НЭК «Укрэнерго» в размере 500 млн грн является серьезной проблемой для ОСР. По его словам, пересмотр тарифов на последние четыре месяца года позволит рассчитаться по долгам.
- Вице-президент Международной торговой палаты Украины по вопросам энергетики Александр Трофимец подчеркнул, что решение НКРЭКУ направлено на сбалансирование интересов всех участников рынка.
- «Это результат проверок, который позволит стабилизировать финансовое положение ОСР и ОСП, а также уменьшить накопившиеся долги, в частности из-за войны, когда были потеряны основные фонды», – отметил он, добавив, что единственным источником восстановления является тариф.
- Член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик уточнил, что полученные средства будут направлены на поддержку генерации.
- Представители потребителей, в частности «Покровского ГОКа» и «Никопольского завода ферросплавов», зарегистрированные для обсуждения проекта, не приняли участия в заседании.
- Отдельным решением НКРЭКУ утвердила повышение тарифов с 1 октября 2025 года для другой группы облэнерго: «Запорожьеоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Харьковоблэнерго» и ЧАО «ПЭЭС «ЦЭК».
Контекст
Изменение тарифов на распределение электроэнергии не особенно повлияет на население, но существенно увеличит расходы бизнеса, что может привести к повышению цен на товары и услуги.
По информации регулятора, на июнь задолженность облэнерго перед НЭК «Укрэнерго» за услуги по передаче электроэнергии составляет около 3 млрд грн, за диспетчерское управление – 3,8 млрд грн, а долг ОСР на балансирующем рынке превышает 14 млрд грн. Общая сумма задолженности операторов систем распределения перед «Укрэнерго» составляет более 20 млрд грн.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.