Максимально разрешенный уровень цен на электроэнергию в часы вечернего пика повысится в 1,67 раза с 31 июля. Соответствующее решение приняла 25 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Подробности

Цены вырастут только в одном временном промежутке суток: с 17:00 до 23:00.

На рынке «на сутки вперед» (РСВ) и «внутрисуточном рынке» (ВСР) цены вырастут с 9000 грн до 15 000 грн за МВт·ч; на балансирующем рынке – с 10 000 грн до 16 000 грн за МВт·ч.

Бытовых потребителей изменение цены на электроэнергию не коснется напрямую, поскольку в Украине действует единый тариф для населения: 4,32 грн/кВт⋅час.

Повышение прайс-кэпов прежде всего касается промышленных потребителей (бизнеса), поскольку тарифы для населения в Украине регулируются государством (ВСО – возложение специальных обязанностей) и остаются фиксированными. В то же время это повышение может оказать косвенное влияние. Более высокие затраты бизнеса на электроэнергию могут привести к росту цен на товары и услуги, что потенциально повлияет на население путем инфляции.

Контекст

Главная цель повышения ценового потолка – покрытие дефицита электроэнергии из-за импорта, считает директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко.

При этом в начале июля увеличена максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС: с 650 МВт до 900 МВт.

В июне 2025 года цена на электроэнергию достигала потолка только в 13% часов в сутки, в июле – 16% часов, говорит Омельченко. По его прогнозу, в августе вечерняя стоимость электроэнергии будет достигать ценового потолка не более чем в 25% часов.