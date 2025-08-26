Національний енергорегулятор НКРЕКП затвердив підвищення тарифів на розподіл електроенергії для низки операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) після коригування структури тарифів за результатами перевірок їхньої діяльності у попередні роки. Метою підвищення є спрямування коштів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго» та підготовку до опалювального сезону. Рішення ухвалено на засіданні 26 серпня.

Деталі

Зміни тарифів варіюють від мінімального зростання на 0,6% (для «Тернопільобленерго», 1-й клас напруги) до максимального – 48,6% (для «Рівнеобленерго», 2-й клас напруги). Нові тарифи набудуть чинності з 1 вересня 2025 року.

«Ми повертаємо ОСР кошти за результатами перевірок за попередні періоди», – пояснив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Згідно з проєктами постанов, які стосуються 18 ОСР, що працюють за RAB-тарифами, додаткові кошти, отримані з вересня по грудень 2025-го завдяки коригуванням тарифів за результатами перевірок діяльності у 2021-2023 роках, будуть спрямовані на оплату боргів перед оператором системи передачі та на заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025/2026 років.

Голова правління «Кіровоградобленерго» Володимир Чернявський зазначив, що заборгованість перед НЕК «Укренерго» у розмірі 500 млн грн є серйозною проблемою для ОСР. За його словами, перегляд тарифів на останні чотири місяці року дасть змогу розрахуватися з боргами.

Віцепрезидент Міжнародної торгової палати України з питань енергетики Олександр Трохимець наголосив, що рішення НКРЕКП спрямоване на збалансування інтересів усіх учасників ринку.

«Це результат перевірок, який дозволить стабілізувати фінансове становище ОСР і ОСП, а також зменшити борги, що накопичилися, зокрема через війну, коли були втрачені основні фонди», – зазначив він, додавши, що єдиним джерелом відновлення є тариф.

Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик уточнив, що отримані кошти будуть спрямовані на підтримку генерації.

Представники споживачів, зокрема «Покровського ГЗК» та «Нікопольського заводу феросплавів», зареєстровані для обговорення проєкту, не взяли участі в засіданні.

Окремим рішенням НКРЕКП затвердила підвищення тарифів з 1 жовтня 2025 року для іншої групи обленерго: «Запоріжжяобленерго», «Сумиобленерго», «Миколаївобленерго», «Харківобленерго» та ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

Контекст

Зміна тарифів на розподіл електроенергії матиме незначний вплив на населення, але суттєво збільшить витрати бізнесу, що може призвести до підвищення цін на товари та послуги.

За інформацією регулятора, станом на червень заборгованість обленерго перед НЕК «Укренерго» за послуги з передачі електроенергії становить близько 3 млрд грн, за диспетчерське управління – 3,8 млрд грн, а борг ОСР на балансуючому ринку перевищує 14 млрд грн. Загальна сума заборгованості операторів систем розподілу перед «Укренерго» сягає понад 20 млрд грн.