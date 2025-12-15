Рекламно-коммуникационный рынок Украины вырос в 2025-м на 13% по сравнению с 2024 годом, до 33,4 млрд грн. Лидерами роста по темпам являются DOOH, Digital ТВ, наружная реклама и национальная пресса. Прогнозируемая динамика рынка на 2026 год – 37,3 млрд грн. Всеукраинская рекламная коалиция подвела итоги года и обнародовала первый прогноз на следующий год.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Ключевые факты
- Рынок диджитал-рекламы в 2025 году вырос на 17%. В структуре digital сохраняется высокая доля Facebook, Google и Instagram.
- Объем рынка ТВ-рекламы уменьшился на 4%. На это повлияли изменения в законодательстве для самой крупной категории рекламодателей на ТВ – «фарма». Прогноз на 2026 год – 5,6 млрд грн.
- Диджитал-ТВ стал частью как диджитальных кампаний, так и ТВ-кампаний для максимизации охвата. Развитию этого медиа и росту его на 27% способствует большое количество спортивных событий, транслируемых на ОТТ-платформах. Объем диджитал-ТВ на 2026 год ожидают более 1 млрд грн.
- Наружная реклама показала рост на 26% по сравнению с прошлым годом. Прогноз на 2026-й – еще 17% (до 6,8 млрд грн). Сегмент DOOH рос быстрее традиционных рекламоносителей. В западных регионах занятость рекламных плоскостей достигла 75–85%, весенняя кампания зафиксировала повышение занятости также в центральных и восточных регионах, что подталкивает рынок к увеличению цен.
- Рынок радиорекламы демонстрирует стабильный рост: в 2025 году инвестиции рекламодателей повысились на 14%, а объем рынка достиг 1,170 млрд грн, что на 50% больше довоенного уровня. Прогноз следующего года – еще 15% (до 1,3 млрд грн).
- Эксперты УАМБ прогнозируют на 2026 год общий рост на 19% для размещения рекламы в местных, региональных и специализированных медиа.
- Рост рынка маркетинговых сервисов в 2025 году составил +23% против 2024-го, по итогам МАМИ. В этом году все сегменты маркетинговых сервисов выросли: trade marketing – на 20%, consumer marketing – на 25%, loyalty marketing – на 15%, event marketing – на 30%, с активным использованием ИИ в операционных и креативных процессах. Прогноз на 2026 год – на 19% общего роста рынка маркетинговых сервисов.
Контекст
Прогноз роста рекламного медиарынка на 2025 год в августе уменьшала Всеукраинская рекламная коалиция. Наибольшие изменения в сегменте телевизионной рекламы: объем ТВ-рекламы снизится с 7,1 млрд грн до 6,1 млрд грн по сравнению с декабрьской оценкой. Среди причин: запрет беттинга, запрет рекламы для фармы и уменьшение количества рекламодателей.
Всего рекламный медиарынок 2024-го составлял 29 млрд грн.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.