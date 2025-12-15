Рекламно-коммуникационный рынок Украины вырос в 2025-м на 13% по сравнению с 2024 годом, до 33,4 млрд грн. Лидерами роста по темпам являются DOOH, Digital ТВ, наружная реклама и национальная пресса. Прогнозируемая динамика рынка на 2026 год – 37,3 млрд грн. Всеукраинская рекламная коалиция подвела итоги года и обнародовала первый прогноз на следующий год.