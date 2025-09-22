Forbes Digital підписка
Миллионы на волнах. Сколько приносит реклама на радио? Интервью с коммерческим директором Tavr Media Владимиром Педоричем

Forbes

7 хв читання

Педорич з Tavr Media /пресс-cлужба Tavr media

Владимир Педорич из Tavr Media говорит, что фарма – уже несколько лет ключевой рекламодатель на радио. Фото пресс-cлужба Tavr media

Рынок радиорекламы в 2024-м впервые превысил 1 млрд грн, свидетельствуют данные ВРК. У Tavr Media почти 50% рынка – ее радиостанции ежемесячно охватывают более 10 млн слушателей. Среди них – «Хит FM», Radio Roks, Kiss FM, «Наше радио», Radio Jazz и «Радио Байрактар». Как они удерживают аудиторию?

Еженедельно радио слушают более 50% украинцев, а CPM на 25–40 грн ниже, чем на телевидении или в диджитале, по данным Nielsen и BigMedia. Согласно прогнозу Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК), рынок радиорекламы в 2025 году вырастет на 15% благодаря локальным бизнесам и FMCG.

Радио выигрывает из-за своей экономичности, говорит коммерческий директор Владимир Педорич, 47, который ведет это направление в Tavr Media с 2020-го.

