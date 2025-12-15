Рекламно-комунікаційний ринок України зріс 2025-го на 13% у порівнянні з 2024 роком, до 33,4 млрд грн. Лідерами зростання за темпами є DOOH, Digital ТБ, зовнішня реклама та національна преса. Прогнозована динаміка ринку на 2026 рік – 37,3 млрд грн. Всеукраїнська рекламна коаліція підбила підсумки року та оприлюднила перший прогноз на наступний рік.