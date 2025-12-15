Рекламно-комунікаційний ринок України зріс 2025-го на 13% у порівнянні з 2024 роком, до 33,4 млрд грн. Лідерами зростання за темпами є DOOH, Digital ТБ, зовнішня реклама та національна преса. Прогнозована динаміка ринку на 2026 рік – 37,3 млрд грн. Всеукраїнська рекламна коаліція підбила підсумки року та оприлюднила перший прогноз на наступний рік.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Ключові факти
- Ринок диджитал реклами у 2025 році зріс на 17%. У структурі digital зберігається висока частка Facebook, Google та Instagram.
- Обсяг ринку ТБ реклами зменшився на 4%. На це вплинули зміни в законодавстві для найбільшої категорії рекламодавців на ТБ – «фарма». Прогноз на 2026 – 5,6 млрд грн у 2026 році.
- Диджитал ТБ став частиною як диджитальних кампаній, так і ТБ кампаній для максимізації охоплення. Розвитку цього медіа і зростанню його на 27% сприяє велика кількість спортивних подій, що транслюється на ОТТ-платформах. Обсяг диджитал ТБ на 2026 рік очікують більше ніж 1 млрд грн.
- Зовнішня реклама показала зріст на 26% проти минулого року. Прогноз на 2026 – ще 17 % (до 6,8 млрд). Сегмент DOOH зростав швидше за традиційні рекламоносії. У західних регіонах зайнятість рекламних площин сягнула 75–85%, весняна кампанія зафіксувала підвищення зайнятості також у центральних і східних регіонах, що підштовхує ринок до зростання цін.
- Ринок радіореклами демонструє стабільне зростання: у 2025 році інвестиції рекламодавців збільшилися на 14%, а обсяг ринку сягнув 1,170 млрд грн, що на 50% більше довоєнного рівня. Прогноз наступного року – ще 15% (до 1,3 млрд).
- Експерти УАМБ прогнозують на 2026 рік загальне зростання на 19% для розміщення реклами в місцевих, регіональних та спеціалізованих медіа.
- Зростання ринку маркетингових сервісів у 2025 році склало +23% в порівнянні з 2024 роком, за підсумками МАМІ. Цьогоріч усі сегменти маркетингових сервісів зросли: trade marketing – на 20%, consumer marketing – на 25%, loyalty marketing – на 15%, event marketing – на 30%, із активним використанням ШІ в операційних і креативних процесах. Прогноз на 2026 рік – на 19% загального зростання ринку маркетингових сервісів.
Контекст
Прогноз зростання рекламного медіаринку на 2025 рік у серпні зменшувала Всеукраїнська рекламна коаліція. Найбільші зміни у сегменті телевізійної реклами: обсяг ТБ-реклами знизиться з 7,1 млрд грн до 6,1 млрд грн порівняно з грудневою оцінкою. Серед причин: заборона беттінгу, заборона реклами для фарми та зменшення кількості рекламодавців.
Всього рекламний медіаринок 2024-го складав 29 млрд грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.