Рекордная сделка Alphabet. Материнская компания Google покупает стартап Wiz за $32 млрд

Alphabet Inc. достигла соглашения о приобретении стартапа Wiz за $32 млрд. После закрытия сделки стартап, работающий в сфере кибербезопасности, станет частью облачного подразделения Google Cloud. Об этом говорится в совместном пресс-релизе. Ожидается, что сделку полностью оплатят денежными средствами и она станет самой крупной в истории Alphabet. Сделку еще должны одобрить регуляторы.

Подробности

Интеграция Wiz в экосистему Google Cloud должна ускорить развитие двух ключевых направлений: безопасности облачных сервисов и поддержки мультиоблачных решений во времена искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении.

Wiz, основанная в Нью-Йорке, предлагает платформу, которая подключается ко всем основным облакам – Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud – и помогает организациям от стартапов до правительств защищать свои облачные активы. За последние 12 месяцев компания расширила портфель продуктов, введя новые категории решений по кибербезопасности, что способствовало ее стремительному росту.

Google Cloud планирует использовать свой опыт в ИИ и инфраструктуре, чтобы масштабировать технологии Wiz. Это поможет автоматизировать платформу безопасности, снизить затраты на защиту и более эффективно противодействовать новым угрозам, возникающим из-за развития ИИ.

Продукты Wiz останутся доступными на всех основных облаках, а Google Cloud продолжит сотрудничество с партнерами через Marketplace, говорится в пресс-релизе.

Контекст

Соглашение проходит на фоне стремительного роста рынка облачных вычислений и кибербезопасности, где ИИ играет все большую роль. По данным отраслевых аналитиков, глобальный рынок облачной безопасности в 2025 году может превысить $20 млрд, а спрос на мультиоблачные решения растет из-за потребности компаний в гибкости и устойчивости.

Google, конкурируя с AWS и Azure, делает ставку на безопасность как ключевой фактор привлечения клиентов. Для Wiz соглашение открывает доступ к ресурсам техногиганта, что может ускорить его инновации. Этот шаг также отражает более широкую тенденцию: технологические лидеры инвестируют в защиту данных, чтобы опередить угрозы, эволюционирующие вместе с ИИ.

Wiz входит в число наиболее быстро растущих стартапов в мире благодаря высокому спросу на ее услуги во время активного перевода бизнесами операций в облако. По данным компании, ее сервисами пользуется почти половина из 100 крупнейших компаний США.

Доход Wiz в 2024 году достиг $500 млн. По словам соучредителя Роя Резника, компания ставит своей целью удвоить этот показатель в 2025 году.

Летом прошлого года Wiz отклонил предложение Alphabet о поглощении на сумму до $23 млрд.