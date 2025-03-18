Рекордная сделка Alphabet. Материнская компания Google покупает стартап Wiz за $32 млрд

Alphabet Inc. достигла соглашения о приобретении стартапа Wiz за $32 млрд. После закрытия сделки стартап, работающий в сфере кибербезопасности, станет частью облачного подразделения Google Cloud. Об этом говорится в совместном пресс-релизе. Ожидается, что сделку полностью оплатят денежными средствами и она станет самой крупной в истории Alphabet. Сделку еще должны одобрить регуляторы.
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Подробности
- Интеграция Wiz в экосистему Google Cloud должна ускорить развитие двух ключевых направлений: безопасности облачных сервисов и поддержки мультиоблачных решений во времена искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении.
- Wiz, основанная в Нью-Йорке, предлагает платформу, которая подключается ко всем основным облакам – Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud – и помогает организациям от стартапов до правительств защищать свои облачные активы. За последние 12 месяцев компания расширила портфель продуктов, введя новые категории решений по кибербезопасности, что способствовало ее стремительному росту.
- Google Cloud планирует использовать свой опыт в ИИ и инфраструктуре, чтобы масштабировать технологии Wiz. Это поможет автоматизировать платформу безопасности, снизить затраты на защиту и более эффективно противодействовать новым угрозам, возникающим из-за развития ИИ.
- Продукты Wiz останутся доступными на всех основных облаках, а Google Cloud продолжит сотрудничество с партнерами через Marketplace, говорится в пресс-релизе.
Контекст
Соглашение проходит на фоне стремительного роста рынка облачных вычислений и кибербезопасности, где ИИ играет все большую роль. По данным отраслевых аналитиков, глобальный рынок облачной безопасности в 2025 году может превысить $20 млрд, а спрос на мультиоблачные решения растет из-за потребности компаний в гибкости и устойчивости.
Google, конкурируя с AWS и Azure, делает ставку на безопасность как ключевой фактор привлечения клиентов. Для Wiz соглашение открывает доступ к ресурсам техногиганта, что может ускорить его инновации. Этот шаг также отражает более широкую тенденцию: технологические лидеры инвестируют в защиту данных, чтобы опередить угрозы, эволюционирующие вместе с ИИ.
Wiz входит в число наиболее быстро растущих стартапов в мире благодаря высокому спросу на ее услуги во время активного перевода бизнесами операций в облако. По данным компании, ее сервисами пользуется почти половина из 100 крупнейших компаний США.
Доход Wiz в 2024 году достиг $500 млн. По словам соучредителя Роя Резника, компания ставит своей целью удвоить этот показатель в 2025 году.
Летом прошлого года Wiz отклонил предложение Alphabet о поглощении на сумму до $23 млрд.
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