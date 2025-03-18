Рекордна угода Alphabet. Материнська компанія Google купує стартап Wiz за $32 млрд

Alphabet Inc. досягла угоди про придбання стартапу Wiz за $32 млрд. Після закриття угоди стартап, що працює у сфері кібербезпеки, стане частиною хмарного підрозділу Google Cloud. Про це йдеться у спільному пресрелізі. Очікується, що угоду повністю оплатять грошовими коштами і вона стане найбільшою в історії Alphabet. Угоду ще мають схвалити регулятори.
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Деталі
- Інтеграція Wiz до екосистеми Google Cloud має прискорити розвиток двох ключових напрямів: безпеки хмарних сервісів і підтримки мультихмарних рішень у добу штучного інтелекту (ШІ), йдеться у повідомленні.
- Wiz, заснована в Нью-Йорку, пропонує платформу, яка підключається до всіх основних хмар – Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud – і допомагає організаціям від стартапів до урядів захищати свої хмарні активи. За останні 12 місяців компанія розширила портфель продуктів, запровадивши нові категорії рішень із кібербезпеки, що сприяло її стрімкому зростанню.
- Google Cloud планує використати свій досвід у ШІ та інфраструктурі, щоб масштабувати технології Wiz. Це допоможе автоматизувати платформу безпеки, знизити витрати на захист та ефективніше протидіяти новим загрозам, які виникають через розвиток ШІ.
- Продукти Wiz залишаться доступними на всіх основних хмарах, а Google Cloud продовжить співпрацю з партнерами через Marketplace, йдеться у пресрелізі.
Контекст
Угода відбувається на тлі стрімкого зростання ринку хмарних обчислень і кібербезпеки, де ШІ відіграє дедалі більшу роль. За даними галузевих аналітиків, глобальний ринок хмарної безпеки у 2025 році може перевищити $20 млрд, а попит на мультихмарні рішення зростає через потребу компаній у гнучкості та стійкості.
Google, конкуруючи з AWS і Azure, робить ставку на безпеку як ключовий фактор залучення клієнтів. Для Wiz угода відкриває доступ до ресурсів техногіганта, що може прискорити її інновації. Цей крок також відображає ширшу тенденцію: технологічні лідери інвестують у захист даних, щоб випередити загрози, які еволюціонують разом із ШІ.
Wiz входить до числа найбільш швидкозростаючих стартапів у світі завдяки високому попиту на її послуги в час активного переведення бізнесами операцій у хмару. За даними компанії, її сервісами користується майже половина зі 100 найбільших компаній США.
Дохід Wiz у 2024 році сягнув $500 млн. За словами співзасновника Роя Резніка, компанія ставить за мету подвоїти цей показник у 2025 році.
Влітку минулого року Wiz відхилив пропозицію Alphabet про поглинання на суму до $23 млрд.
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