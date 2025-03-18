Рекордна угода Alphabet. Материнська компанія Google купує стартап Wiz за $32 млрд

Alphabet Inc. досягла угоди про придбання стартапу Wiz за $32 млрд. Після закриття угоди стартап, що працює у сфері кібербезпеки, стане частиною хмарного підрозділу Google Cloud. Про це йдеться у спільному пресрелізі. Очікується, що угоду повністю оплатять грошовими коштами і вона стане найбільшою в історії Alphabet. Угоду ще мають схвалити регулятори.

Деталі

Інтеграція Wiz до екосистеми Google Cloud має прискорити розвиток двох ключових напрямів: безпеки хмарних сервісів і підтримки мультихмарних рішень у добу штучного інтелекту (ШІ), йдеться у повідомленні.

Wiz, заснована в Нью-Йорку, пропонує платформу, яка підключається до всіх основних хмар – Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud – і допомагає організаціям від стартапів до урядів захищати свої хмарні активи. За останні 12 місяців компанія розширила портфель продуктів, запровадивши нові категорії рішень із кібербезпеки, що сприяло її стрімкому зростанню.

Google Cloud планує використати свій досвід у ШІ та інфраструктурі, щоб масштабувати технології Wiz. Це допоможе автоматизувати платформу безпеки, знизити витрати на захист та ефективніше протидіяти новим загрозам, які виникають через розвиток ШІ.

Продукти Wiz залишаться доступними на всіх основних хмарах, а Google Cloud продовжить співпрацю з партнерами через Marketplace, йдеться у пресрелізі.

Контекст

Угода відбувається на тлі стрімкого зростання ринку хмарних обчислень і кібербезпеки, де ШІ відіграє дедалі більшу роль. За даними галузевих аналітиків, глобальний ринок хмарної безпеки у 2025 році може перевищити $20 млрд, а попит на мультихмарні рішення зростає через потребу компаній у гнучкості та стійкості.

Google, конкуруючи з AWS і Azure, робить ставку на безпеку як ключовий фактор залучення клієнтів. Для Wiz угода відкриває доступ до ресурсів техногіганта, що може прискорити її інновації. Цей крок також відображає ширшу тенденцію: технологічні лідери інвестують у захист даних, щоб випередити загрози, які еволюціонують разом із ШІ.

Wiz входить до числа найбільш швидкозростаючих стартапів у світі завдяки високому попиту на її послуги в час активного переведення бізнесами операцій у хмару. За даними компанії, її сервісами користується майже половина зі 100 найбільших компаній США.

Дохід Wiz у 2024 році сягнув $500 млн. За словами співзасновника Роя Резніка, компанія ставить за мету подвоїти цей показник у 2025 році.

Влітку минулого року Wiz відхилив пропозицію Alphabet про поглинання на суму до $23 млрд.