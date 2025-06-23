Генеральний директор Revolut Микола Сторонський може отримати багатомільярдну винагороду, якщо доведе вартість компанії до приблизно $150 млрд. Це передбачено давно ухваленим пакетом стимулів, подібним до того, який колись отримав Ілон Маск. Про це пише 23 червня Financial Times посилаючись на джерела.

Деталі

Сторонський, який заснував Revolut у 2015 році (тоді стартап оцінювався у $45 млрд), має угоду, за якою його частка в компанії може зрости на кілька відсоткових пунктів, якщо оцінка бізнесу більш ніж утричі перевищить нинішній рівень, кажуть джерела, знайомі з деталями.

Загальна сума акцій, яку він може отримати, може становити до 10% компанії – якщо буде досягнуто всіх цілей. Але акції видаватимуть поступово, залежно від того, як Revolut долатиме встановлені пороги за оцінкою.

Деякі співрозмовники порівнюють угоду Сторонського з рекордним пакетом оплати праці Ілона Маска в Tesla у 2018 році. Той договір став найбільшим в історії США та призвів до багаторічної судової тяганини.

Домовленість щодо винагороди для Сторонського з’явилася ще до гучного залучення інвестицій у 2021 році, коли компанія під керівництвом SoftBank отримала оцінку $33 млрд. За останнім річним звітом, після змін у структурі власності, частка Сторонського у квітні цього року перевищила 25% – до цього жоден з акціонерів не володів такою часткою, хоча сам Сторонський і до того вважався особою, що має істотний вплив на компанію.

Цей приклад показує, як інвестори прагнуть заохочувати топменеджерів до амбітного зростання бізнесу, зазначило видання. Якщо Revolut досягне оцінки в $150 млрд, це також принесе величезні прибутки його першим інвесторам, зокрема Index Ventures та Balderton Capital.

Минулого року Сторонський довів вартість компанії до $45 млрд – тоді працівники та ранні інвестори вперше змогли продати частину своїх акцій. Як писала FT, сам Сторонський продав акції на сотні мільйонів доларів.

Контекст

Стартап Revolut, заснований у 2015 році в Лондоні Миколою Сторонським і Владиславом Яценком, спеціалізується на цифровому банкінгу.

Компанія повідомила про £3,1 млрд ($4,1 млрд) загального доходу за 2024 рік і приблизно 10 000 співробітників.

Revolut заявляв, що Вільнюс залишиться ключовою базою для європейської експансії Revolut, а плани зростання та продуктові лінійки, як і раніше, будуть привʼязані до її балтійського хабу.

Глобальна штаб-квартира фірми залишиться у Лондоні. Проте керівники, неодноразово попереджали, що вони віддали б перевагу Нью-Йорку для лістингу.

У липні 2024 року регулюючі органи Великої Британії надали Revolut попередню банківську ліцензію. Це відкриває компанії шлях до наступного етапу зростання.

11 лютого цього року компанія вийшла на український ринок, користуючись банківською ліцензією в Євросоюзі свого литовського банку Revolut Bank UAB. Клієнти з України можуть відкрити картки у 30 валютах, крім гривні.

7 квітня Revolut Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є резидентами України. Причину такого рішення в компанії не називають, проте воно не впливає на наявних українських користувачів, йдеться у відповіді пресслужби необанку.