Российский черноморский порт Новороссийск остановил экспорт нефти 14 ноября после атаки украинских БПЛА. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Подробности
- Отмечается, что «Транснефть» приостановила поставки сырой нефти к этому терминалу.
Контекст
Ранее российские чиновники заявили, что украинские беспилотники повредили пришвартованное судно, жилые дома и нефтехранилище в Новороссийске – ключевой пункт экспорта российской нефти. По данным Reuters, в октябре экспорт сырой нефти через Новороссийск составил 3,22 млн тонн, что эквивалентно 761 000 баррелей в сутки.
За период с января по октябрь 2025 года этот объем составил 24,7 млн тонн. Собеседники сообщили, что в октябре через порт Новороссийск было отгружено 1,8 млн тонн нефтепродуктов, а за 10 месяцев – 16,8 млн тонн.
