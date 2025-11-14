Російський чорноморський порт Новоросійськ зупинив експорт нафти 14 листопада після атаки українських БПЛА. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Деталі

Зазначається, що «Транснефть»призупинила постачання сирої нафти до цього терміналу.

Контекст

Раніше російські посадовці заявили, що українські безпілотники пошкодили пришвартоване судно, житлові будинки та нафтосховище в Новоросійську – ключовому пункті експорту російської нафти. За даними Reuters, у жовтні експорт сирої нафти через Новоросійськ становив 3,22 млн тонн, що еквівалентно 761 000 барелів на добу.

За період із січня по жовтень 2025 року цей обсяг сягнув 24,7 млн тонн. Співрозмовники повідомили, що в жовтні через порт Новоросійськ було відвантажено 1,8 млн тонн нафтопродуктів, а за 10 місяців – 16,8 млн тонн.