Рынки растут после заявлений Трампа. Инвесторы надеются на смягчение напряжения вокруг Китая

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Мировые рынки возобновляются после пятничного обвала в результате заявлений президента США Дональда Трампа и высокопоставленных должностных лиц его администрации, которые уменьшили напряженность вокруг новой эскалации торгового противостояния между США и Китаем.

  • В начале торгов в США Dow Jones вырос на 11%, Standard & Poor's 500 – на 1,3%, Nasdaq Composite – на 1,7%.
  • Рост демонстрируют и другие активы: золото обновило исторический максимум – $4096 за унцию, серебро взлетело до $51,9 за унцию.
  • Цены на нефть выросли, хотя их рост ограничился на фоне окончания войны в Газе. К 17:15 по Киеву нефть марки Brent выросла почти на 1%, до $63,6.
  • Рынок криптовалют также показывает положительную динамику – биткоин вырос до $115 000 за монету после падения ниже $110 000 в пятницу.

Контекст

Напряжение в торговых отношениях между США и Китаем обострилось после решения Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов – критически важных для производства электроники и зеленых технологий. Администрация Трампа ответила жесткими заявлениями, спровоцировавшими панику на рынках. Однако новые сигналы о готовности к переговорам снизили риски эскалации конфликта, что дало толчок к краткосрочному рыночному восстановлению.

10 октября после резких заявлений Трампа о 100-процентных пошлинах на китайские товары и новых экспортных ограничениях рынки продемонстрировали худший день с апреля. Однако в воскресенье президент США изменил тон, заявив в Truth Social, что «с Китаем все будет хорошо» и что США «хотят помочь, а не навредить».

Вице-президент Джей Ди Вэнс добавил, что Америка обладает «большим преимуществом» в переговорах, но Трамп «всегда готов быть разумным переговорщиком».

Переговоры между Вашингтоном и Пекином должны состояться в ближайшие недели, а повышение пошлин «не является неизбежным», отметил министр финансов Скотт Бессент.

