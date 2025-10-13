Світові ринки відновлюються після п’ятничного обвалу внаслідок заяв президента США Дональда Трампа та високопосадовців його адміністрації, які зменшили напруженість навколо нової ескалації торгового протистояння між США та Китаєм.

Деталі

На початку торгів у США Dow Jones зріс на 11%, Standard & Poorʼs 500 – на 1,3%, Nasdaq Composite – на 1,7%.

Зростання демонструють й інші активи: золото оновило історичний максимум – $4096 за унцію, срібло злетіло до $51,9 за унцію.

Ціни на нафту зросли, хоча їхній ріст обмежився на тлі закінчення війни в Газі. На 17:15 за Києвом нафта марки Brent зросла майже на 1%, до $63,6.

Ринок криптовалют також показує позитивну динаміку – біткоїн зріс до $115 000 за монету після падіння нижче $110 000 у пʼятницю.

Контекст

Напруження у торгових відносинах між США та Китаєм загострилося після рішення Пекіна обмежити експорт рідкісноземельних металів – критично важливих для виробництва електроніки та «зелених» технологій. Трампова адміністрація відповіла жорсткими заявами, які спровокували паніку на ринках. Проте нові сигнали про готовність до переговорів зменшили ризики ескалації конфлікту, що дало поштовх до короткострокового ринкового відновлення.

10 жовтня після різких заяв Трампа про 100-відсоткові мита на китайські товари та нові експортні обмеження ринки продемонстрували найгірший день із квітня. Однак у неділю президент США змінив тон, заявивши у Truth Social, що «з Китаєм усе буде гаразд» і що США «хочуть допомогти, а не зашкодити».

Віцепрезидент Джей Ді Венс додав, що Америка має «велику перевагу» у переговорах, але Трамп «завжди готовий бути розумним переговірником».

Перемовини між Вашингтоном і Пекіном мають відбутися найближчими тижнями, а підвищення мит «не є неминучим», зазначив міністр фінансів Скотт Бессент.