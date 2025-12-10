Количество украинцев, которые планируют покупки на рождественско-новогодние праздники, выросло до 75% с 65% в 2024-м, свидетельствует исследование компании Deloitte. В 2023 году этот показатель составлял 59%. Все больше людей выбирают домашний формат празднования – 68% против 54% в 2024 году.

Детали:

«Для 51% опрошенных процесс подготовки подарков является приятным ритуалом – такие заботы помогают нам поддерживать себя и тех, кто рядом», – говорит лидер направления ритейла и оптовой дистрибуции Deloitte Ukraine Александр Ямпольский.

Украинцы все чаще начинают праздничный шопинг заблаговременно: 18% – еще до декабря, а основной период покупок приходится на 1–24 декабря (62%).

Четвертый год подряд украинцы не увеличивают расходы: 46% готовы выделить на шопинг не более четверти месячного дохода, а 54% планируют уложиться в 1000–5000 грн.

Праздничные покупки сосредоточены вокруг семьи (88%) и друзей (40%), а 49% молодежи покупают подарки и для себя.

Покупателей больше всего огорчает отсутствие товаров в наличии (27%), чрезмерная реклама (22%) и неудобные фильтры поиска (14%).

64% украинцев планируют направить часть праздничного бюджета на благотворительность, а 8 из 10 поддерживают прежде всего украинских защитников на передовой.

Самые популярные инструменты для выбора подарков – вишлисты (46%), сервисы сравнения цен (54%) и онлайн-отзывы (50%).

На рекомендации инфлюенсеров ориентируются 9–10% опрошенных, ассистенты на базе ИИ интересны лишь 10% покупателей.

18% потребителей ожидают от ритейла помощи с выбором подарков, 17% – возможности прислать подарок в праздничной упаковке и с доставкой в определенный день.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Для кого украинцы чаще всего покупают подарки. Источник: пресс-служба Deloitte Ukraine

Самые популярные категории магазинов 2025 года. Источник: пресс-служба Deloitte Ukraine

Методология

Исследование проводили по многоступенчатой стратифицированной выборке, представляющей население Украины по полу, возрасту, типу занятости и размеру населенного пункта, отмечают в Deloitte. Сбор данных осуществляли путем онлайн-опроса по квотированной выборке, которая соответствует социально-демографическому портрету страны. Всего участие в опросе приняли более 1000 респондентов.

Компания Deloitte – один из лидеров на рынке услуг в области аудита, налогов, права, консалтинга, финансовых консультаций и управления рисками. Она работает с 90% крупнейших компаний мира, попавших в рейтинг Fortune 500, а также с тысячами частных компаний.