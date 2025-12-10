Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Рождественский шопинг: сколько украинцы планируют потратить на покупки. Исследование Deloitte

Forbes

1 хв читання

Святковий шопінг 2025 /Getty Images

Праздничный шопинг 2025: как украинцы готовятся к зимним праздникам Фото Getty Images

Количество украинцев, которые планируют покупки на рождественско-новогодние праздники, выросло до 75% с 65% в 2024-м, свидетельствует исследование компании Deloitte. В 2023 году этот показатель составлял 59%. Все больше людей выбирают домашний формат празднования – 68% против 54% в 2024 году.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Детали:

  • «Для 51% опрошенных процесс подготовки подарков является приятным ритуалом – такие заботы помогают нам поддерживать себя и тех, кто рядом», – говорит лидер направления ритейла и оптовой дистрибуции Deloitte Ukraine Александр Ямпольский.
  • Украинцы все чаще начинают праздничный шопинг заблаговременно: 18% – еще до декабря, а основной период покупок приходится на 1–24 декабря (62%).
  • Четвертый год подряд украинцы не увеличивают расходы: 46% готовы выделить на шопинг не более четверти месячного дохода, а 54% планируют уложиться в 1000–5000 грн.
  • Праздничные покупки сосредоточены вокруг семьи (88%) и друзей (40%), а 49% молодежи покупают подарки и для себя.
  • Покупателей больше всего огорчает отсутствие товаров в наличии (27%), чрезмерная реклама (22%) и неудобные фильтры поиска (14%).
  • 64% украинцев планируют направить часть праздничного бюджета на благотворительность, а 8 из 10 поддерживают прежде всего украинских защитников на передовой.
  • Самые популярные инструменты для выбора подарков – вишлисты (46%), сервисы сравнения цен (54%) и онлайн-отзывы (50%).
  • На рекомендации инфлюенсеров ориентируются 9–10% опрошенных, ассистенты на базе ИИ интересны лишь 10% покупателей.
  • 18% потребителей ожидают от ритейла помощи с выбором подарков, 17% – возможности прислать подарок в праздничной упаковке и с доставкой в определенный день.
Для кого украинцы чаще всего покупают подарки

Для кого украинцы чаще всего покупают подарки. Источник: пресс-служба Deloitte Ukraine

Самые популярные категории магазинов 2025 года

Самые популярные категории магазинов 2025 года. Источник: пресс-служба Deloitte Ukraine

Методология

Исследование проводили по многоступенчатой стратифицированной выборке, представляющей население Украины по полу, возрасту, типу занятости и размеру населенного пункта, отмечают в Deloitte. Сбор данных осуществляли путем онлайн-опроса по квотированной выборке, которая соответствует социально-демографическому портрету страны. Всего участие в опросе приняли более 1000 респондентов.

Компания Deloitte – один из лидеров на рынке услуг в области аудита, налогов, права, консалтинга, финансовых консультаций и управления рисками. Она работает с 90% крупнейших компаний мира, попавших в рейтинг Fortune 500, а также с тысячами частных компаний.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні