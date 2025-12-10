Кількість українців, які планують покупки на різдвяно-новорічні свята, зросла до 75% з 65% у 2024-му, свідчить дослідження компанії Deloitte. У 2023 році цей показник становив 59%. Все більше людей обирають домашній формат святкування – 68% проти 54% у 2024 році.

Деталі:

«Для 51% опитаних процес підготовки подарунків є приємним ритуалом – такі турботи допомагають нам підтримувати себе й тих, хто поруч», – каже лідер напряму ритейлу та оптової дистрибуції Deloitte Ukraine Олександр Ямпольський.

Українці дедалі частіше починають святковий шопінг завчасно: 18% – ще до грудня, а основний період покупок припадає на 1–24 грудня (62%).

Четвертий рік поспіль українці не збільшують витрати: 46% готові виділити на шопінг не більше чверті місячного доходу, а 54% планують вкластися у 1000–5000 грн.

Святкові покупки зосереджені навколо родини (88%) та друзів (40%), а 49% молоді купують подарунки й для себе.

Покупців найбільше засмучує відсутність товарів у наявності (27%), надмірна реклама (22%) та незручні фільтри пошуку (14%).

64% українців планують спрямувати частину святкового бюджету на благодійність, а 8 із 10 підтримують насамперед українських захисників на передовій.

Найпопулярніші інструменти для вибору подарунків – вішлісти (46%), сервіси порівняння цін (54%) і онлайн-відгуки (50%).

На рекомендації інфлюенсерів орієнтуються 9–10% опитаних, асистенти на базі ШІ цікаві лише 10% покупців.

18% споживачів очікують від ритейлу допомоги з вибором подарунків, 17% – можливості надіслати подарунок у святковому пакуванні та з доставкою у визначений день.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Для кого українці найчастіше купують подарунки. Джерело: пресслужба Deloitte Ukraine

Найпопулярніші категорії магазинів 2025. Джерело: пресслужба Deloitte Ukraine

Методологія

Дослідження проводили за багатоступеневою стратифікованою вибіркою, що репрезентує населення України за статтю, віком, типом зайнятості та розміром населеного пункту, зазначають у Deloitte. Збір даних здійснювали шляхом онлайн-опитування за квотованою вибіркою, яка відповідає соціально-демографічному портрету країни. Загалом участь в опитуванні взяли понад 1000 респондентів.

Компанія Deloitte – один із лідерів на ринку послуг у галузі аудиту, податків, права, консалтингу, фінансових консультацій та управління ризиками. Вона працює з 90% найбільших компаній світу, що потрапили до рейтингу Fortune 500, а також з тисячами приватних компаній.