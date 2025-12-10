Кількість українців, які планують покупки на різдвяно-новорічні свята, зросла до 75% з 65% у 2024-му, свідчить дослідження компанії Deloitte. У 2023 році цей показник становив 59%. Все більше людей обирають домашній формат святкування – 68% проти 54% у 2024 році.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі:
- «Для 51% опитаних процес підготовки подарунків є приємним ритуалом – такі турботи допомагають нам підтримувати себе й тих, хто поруч», – каже лідер напряму ритейлу та оптової дистрибуції Deloitte Ukraine Олександр Ямпольський.
- Українці дедалі частіше починають святковий шопінг завчасно: 18% – ще до грудня, а основний період покупок припадає на 1–24 грудня (62%).
- Четвертий рік поспіль українці не збільшують витрати: 46% готові виділити на шопінг не більше чверті місячного доходу, а 54% планують вкластися у 1000–5000 грн.
- Святкові покупки зосереджені навколо родини (88%) та друзів (40%), а 49% молоді купують подарунки й для себе.
- Покупців найбільше засмучує відсутність товарів у наявності (27%), надмірна реклама (22%) та незручні фільтри пошуку (14%).
- 64% українців планують спрямувати частину святкового бюджету на благодійність, а 8 із 10 підтримують насамперед українських захисників на передовій.
- Найпопулярніші інструменти для вибору подарунків – вішлісти (46%), сервіси порівняння цін (54%) і онлайн-відгуки (50%).
- На рекомендації інфлюенсерів орієнтуються 9–10% опитаних, асистенти на базі ШІ цікаві лише 10% покупців.
- 18% споживачів очікують від ритейлу допомоги з вибором подарунків, 17% – можливості надіслати подарунок у святковому пакуванні та з доставкою у визначений день.
Методологія
Дослідження проводили за багатоступеневою стратифікованою вибіркою, що репрезентує населення України за статтю, віком, типом зайнятості та розміром населеного пункту, зазначають у Deloitte. Збір даних здійснювали шляхом онлайн-опитування за квотованою вибіркою, яка відповідає соціально-демографічному портрету країни. Загалом участь в опитуванні взяли понад 1000 респондентів.
Компанія Deloitte – один із лідерів на ринку послуг у галузі аудиту, податків, права, консалтингу, фінансових консультацій та управління ризиками. Вона працює з 90% найбільших компаній світу, що потрапили до рейтингу Fortune 500, а також з тисячами приватних компаній.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.