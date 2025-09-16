В Киевской области после атаки российских дронов получил повреждения логистический центр. Пресс-служба компании «Эпицентр» подтвердила Forbes Ukraine, что речь идет об их объекте.

Подробности

Вероятно, речь идет о складах в поселке Калиновка Фастовского района. На месте попадания БпЛА начался масштабный пожар.

Киевская ОВА сообщила, что ночью спасатели ликвидировали пожар на парковке возле ТЦ. Однако во время тушения возгорания враг атаковал повторно.

«Повреждения получили два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал. Утром во время новой атаки произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. Спасатели уже работают на месте», – сообщила ОВА.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

«Под прицел попал логистический центр компании «Эпицентр» в Киевской области», – говорится в официальном сообщении «Эпицентра». В результате атаки произошел масштабный пожар. Погибших или пострадавших нет, подтвердили в компании.

Пожар на объекте компании «Эпицентр» в Киевской области. Фото: пресс-служба компании Фото Facebook «Эпицентра»

Последствия попадания российских дронов в логистический центр в Киевской области. Фото: прессслужба КОВА

Контекст

С начала полномасштабного вторжения были полностью уничтожены семь торговых центров в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне общей площадью более 125 600 кв. м и в Каменском. Еще два торговых центра прекратили работу в результате повреждений и близости к зонам боевых действий, а ТЦ в Мелитополе оказался под оккупацией.

По оценке компании, общие потери «Эпицентра» из-за агрессии России превысили $1 млрд, говорилось в сообщении компании в марте 2025-го. Из них $751,4 млн – последствия полномасштабного вторжения, еще $267,5 млн – потеряны активы после аннексии 2014 года. Компания готовит судебные тяжбы на компенсацию и параллельно отстраивает разрушенное: открыт новый ТЦ в Чернигове, продолжается строительство в Буче.

В 2024 году «Эпицентр К» увеличил выручку до 79,7 млрд грн, что на 13,7% больше, чем годом ранее. Прибыль компании составила 2,2 млн грн. Сети «Эпицентр» и «Новая Линия» объединяют 70 торговых объектов по Украине. Акционеры компании: Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).