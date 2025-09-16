В Киевской области после атаки российских дронов получил повреждения логистический центр. Пресс-служба компании «Эпицентр» подтвердила Forbes Ukraine, что речь идет об их объекте.
Подробности
- Вероятно, речь идет о складах в поселке Калиновка Фастовского района. На месте попадания БпЛА начался масштабный пожар.
- Киевская ОВА сообщила, что ночью спасатели ликвидировали пожар на парковке возле ТЦ. Однако во время тушения возгорания враг атаковал повторно.
- «Повреждения получили два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал. Утром во время новой атаки произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. Спасатели уже работают на месте», – сообщила ОВА.
- Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
- «Под прицел попал логистический центр компании «Эпицентр» в Киевской области», – говорится в официальном сообщении «Эпицентра». В результате атаки произошел масштабный пожар. Погибших или пострадавших нет, подтвердили в компании.
Контекст
С начала полномасштабного вторжения были полностью уничтожены семь торговых центров в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне общей площадью более 125 600 кв. м и в Каменском. Еще два торговых центра прекратили работу в результате повреждений и близости к зонам боевых действий, а ТЦ в Мелитополе оказался под оккупацией.
По оценке компании, общие потери «Эпицентра» из-за агрессии России превысили $1 млрд, говорилось в сообщении компании в марте 2025-го. Из них $751,4 млн – последствия полномасштабного вторжения, еще $267,5 млн – потеряны активы после аннексии 2014 года. Компания готовит судебные тяжбы на компенсацию и параллельно отстраивает разрушенное: открыт новый ТЦ в Чернигове, продолжается строительство в Буче.
В 2024 году «Эпицентр К» увеличил выручку до 79,7 млрд грн, что на 13,7% больше, чем годом ранее. Прибыль компании составила 2,2 млн грн. Сети «Эпицентр» и «Новая Линия» объединяют 70 торговых объектов по Украине. Акционеры компании: Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).
