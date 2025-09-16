У Київській області після атаки російських дронів зазнав пошкоджень логістичний центр. Пресслужба компанії «Епіцентр» підтвердила Forbes Ukraine, що йдеться про їхній обʼєкт.

Деталі

Імовірно, йдеться про склади в селищі Калинівка Фастівського району. На місці влучання БпЛА почалася масштабна пожежа.

Київська ОВА повідомила, що вночі рятувальники ліквідували пожежу на парковці біля ТЦ. Однак під час гасіння загоряння ворог атакував повторно.

«Пошкодження зазнали два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав. Зранку, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Рятувальники вже працюють на місці», – повідомила ОВА.

Інформації про жертв та постраждалих наразі немає.

«Під приціл потрапив логістичний центр компанії «Епіцентр» на Київщині», – йдеться в офіційному повідомленні «Епіцентру». Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа. Загиблих чи постраждалих немає, підтвердили в компанії.

Рятувальники боряться з наслідками атаки ворожих дронів на склад "Епіцентру". Фото: ДСНС Рятувальники боряться з наслідками атаки ворожих дронів на склад "Епіцентру". Фото: ДСНС Рятувальники боряться з наслідками атаки ворожих дронів на склад "Епіцентру". Фото: ДСНС Рятувальники боряться з наслідками атаки ворожих дронів на склад "Епіцентру". Фото: ДСНС Попередній слайд Наступний слайд

Пожежа на обʼєкті компанії «Епіцентр» в Київській області. Фото: пресслужба компанії Фото Facebook «Епіцентру»

Наслідки влучання російських дронів у логістичний центр на Київщині. Фото: пресслужба КОВА Наслідки влучання російських дронів у логістичний центр на Київщині. Фото: пресслужба КОВА Наслідки влучання російських дронів у логістичний центр на Київщині. Фото: пресслужба КОВА Наслідки влучання російських дронів у логістичний центр на Київщині. Фото: пресслужба КОВА Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені вісім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові, Кам’янському та Херсоні (два ТЦ) загальною площею понад 136 600 кв. м. Ще два торгових центри припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією.

За оцінкою компанії, загальні втрати «Епіцентру» через агресію Росії перевищили $1 млрд, ішлося в повідомленні компанії у березні 2025-го. З них $751,4 млн – наслідки повномасштабного вторгнення, ще $267,5 млн – втрачені активи після анексії 2014 року. Компанія готує судові позови на компенсацію й паралельно відбудовує зруйноване: відкрито новий ТЦ у Чернігові, триває будівництво в Бучі.

У 2024 році «Епіцентр К» збільшив виторг до 79,7 млрд грн, що на 13,7% більше, ніж роком раніше. Прибуток компанії становив 2,2 млн грн. Мережі «Епіцентр» і «Нова Лінія» обʼєднують 70 торгових обʼєктів по Україні. Акціонери компанії: Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).