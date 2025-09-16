Підписка від 49 грн
Росія атакувала логістичний центр мережі «Епіцентр» на Київщині (фото)

1 хв читання

Пожежа після атаки російських дронів. Фото: пресслужба Київської ОВА

Пожежа після атаки російських дронів. Фото: пресслужба Київської ОВА

У Київській області після атаки російських дронів зазнав пошкоджень логістичний центр. Пресслужба компанії «Епіцентр» підтвердила Forbes Ukraine, що йдеться про їхній обʼєкт. 

  • Імовірно, йдеться про склади в селищі Калинівка Фастівського району. На місці влучання БпЛА почалася масштабна пожежа. 
  • Київська ОВА повідомила, що вночі рятувальники ліквідували пожежу на парковці біля ТЦ. Однак під час гасіння загоряння ворог атакував повторно. 
  • «Пошкодження зазнали два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав. Зранку, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Рятувальники вже працюють на місці», – повідомила ОВА. 
  • Інформації про жертв та постраждалих наразі немає.
  • «Під приціл потрапив логістичний центр компанії «Епіцентр» на Київщині», – йдеться в офіційному повідомленні «Епіцентру». Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа. Загиблих чи постраждалих немає, підтвердили в компанії.
Рятувальники боряться з наслідками атаки ворожих дронів на склад "Епіцентру". Фото: ДСНС

Рятувальники боряться з наслідками атаки ворожих дронів на склад "Епіцентру". Фото: ДСНС

Рятувальники боряться з наслідками атаки ворожих дронів на склад "Епіцентру". Фото: ДСНС

Рятувальники боряться з наслідками атаки ворожих дронів на склад "Епіцентру". Фото: ДСНС

Рятувальники боряться з наслідками атаки ворожих дронів на склад "Епіцентру". Фото: ДСНС

Рятувальники боряться з наслідками атаки ворожих дронів на склад "Епіцентру". Фото: ДСНС

Рятувальники боряться з наслідками атаки ворожих дронів на склад "Епіцентру". Фото: ДСНС

Рятувальники боряться з наслідками атаки ворожих дронів на склад "Епіцентру". Фото: ДСНС

Facebook «Епіцентру»

Пожежа на обʼєкті компанії «Епіцентр» в Київській області. Фото: пресслужба компанії Фото Facebook «Епіцентру»

Наслідки влучання російських дронів у логістичний центр на Київщині. Фото: пресслужба КОВА

Наслідки влучання російських дронів у логістичний центр на Київщині. Фото: пресслужба КОВА

Наслідки влучання російських дронів у логістичний центр на Київщині. Фото: пресслужба КОВА

Наслідки влучання російських дронів у логістичний центр на Київщині. Фото: пресслужба КОВА

Наслідки влучання російських дронів у логістичний центр на Київщині. Фото: пресслужба КОВА

Наслідки влучання російських дронів у логістичний центр на Київщині. Фото: пресслужба КОВА

Наслідки влучання російських дронів у логістичний центр на Київщині. Фото: пресслужба КОВА

Наслідки влучання російських дронів у логістичний центр на Київщині. Фото: пресслужба КОВА

Контекст

З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені вісім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові, Кам’янському та Херсоні (два ТЦ) загальною площею понад 136 600 кв. м. Ще два торгових центри припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією.

За оцінкою компанії, загальні втрати «Епіцентру» через агресію Росії перевищили $1 млрд, ішлося в повідомленні компанії у березні 2025-го. З них $751,4 млн – наслідки повномасштабного вторгнення, ще $267,5 млн – втрачені активи після анексії 2014 року. Компанія готує судові позови на компенсацію й паралельно відбудовує зруйноване: відкрито новий ТЦ у Чернігові, триває будівництво в Бучі.

У 2024 році «Епіцентр К» збільшив виторг до 79,7 млрд грн, що на 13,7% більше, ніж роком раніше. Прибуток компанії становив 2,2 млн грн. Мережі «Епіцентр» і «Нова Лінія» обʼєднують 70 торгових обʼєктів по Україні. Акціонери компанії: Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).

