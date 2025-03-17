«Эпицентр» оценил убытки от войны более чем в $1 млрд

С начала военной агрессии России против Украины в 2014 году группа компаний «Эпицентр» понесла убытки более чем на $1 млрд из-за потери активов и недополученных доходов. Об этом говорится в сообщении компании от 17 марта.

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Отмечается, что независимые эксперты оценили ущерб от полномасштабной войны в $751,4 млн, что включает уничтожение, повреждение или оккупацию торговых центров, потерю товаров и техники и упущенную выгоду.

Еще $267,5 млн потерь связано с аннексией территорий в 2014 году, когда компания потеряла семь объектов площадью 163 200 кв. м.

Компания заявила, что готовится взимать компенсацию через суды, опираясь на экспертные оценки, но уже приступила к восстановлению. Новый ТЦ открыт в Чернигове, идет строительство в Буче, а в будущем планируется восстановление других объектов.

Контекст

Сеть «Эпицентр» и «Новая Линия» объединяет 71 торговый объект по Украине. Из-за полномасштабного вторжения РФ компания потеряла 10 торговых центров общей площадью более 177 500 кв. м. Из них семь ТЦ – в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне – полностью уничтожены (общая площадь более 125 600 кв. м). Еще два объекта в Краматорске и Харькове (46 500 кв. м) временно не работают из-за повреждений и приближенности к зонам боевых действий. ТЦ в Мелитополе (5400 кв. м) находится под оккупацией.

Несмотря на потери, в первом полугодии 2024 года выручка ООО «Эпицентр К» выросла на 19,1% и достигла 37,6 млрд грн, по данным YouControl. В то же время чистая прибыль компании сократилась на 50,4%, до 480,4 млн грн.