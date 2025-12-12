В Черноморске Одесской области российский удар повредил гражданское судно. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский 12 декабря.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- По его словам, атака была ракетной. Детали относительно типа судна и масштабов ущерба он не уточнил.
- Впрочем, два неназванных собеседника Reuters, знакомые с ситуацией, сообщили, что вероятно пострадал балкер Cenk T, который загорелся после удара.
- Согласно данным MarineTraffic, судно с таким названием около 22 часов назад находилось в Черном море под флагом Панамы. Один из собеседников также отметил, что оно может принадлежать гражданину Турции.
- Дополнено 19:22. Российские войска в результате сегодняшнего обстрела по Одесской области повредили в Черноморском порту паром под флагом Турции, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
- «В Одесском порту ранения получил работник, ему оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал Кулеба.
Контекст
В ночь на 12 декабря российские войска осуществили массированную атаку, применив 80 ударных БПЛА типов Shahed, «Гербера» и других моделей, сообщили в Воздушных Силах ВСУ. Запуск осуществлялся из районов Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллерово (РФ), а также из Чауды и Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Около половины аппаратов составляли «шахеты».
Авиация, подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины противодействовали воздушному удару.
По предварительной информации, по состоянию на 09:00 силам ПВО удалось сбить или подавить 64 вражеских дрона Shahed, «Гербера» и другие типы на севере, юге и востоке Украины. Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА в восьми локациях, а также падение обломков сбитых дронов в трех местах.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.