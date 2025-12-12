Детали

По его словам, атака была ракетной. Детали относительно типа судна и масштабов ущерба он не уточнил.

Впрочем, два неназванных собеседника Reuters, знакомые с ситуацией, сообщили, что вероятно пострадал балкер Cenk T, который загорелся после удара.

Согласно данным MarineTraffic, судно с таким названием около 22 часов назад находилось в Черном море под флагом Панамы. Один из собеседников также отметил, что оно может принадлежать гражданину Турции.

Российские войска в результате сегодняшнего обстрела по Одесской области повредили в Черноморском порту паром под флагом Турции, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. «В Одесском порту ранения получил работник, ему оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал Кулеба.

Контекст

В ночь на 12 декабря российские войска осуществили массированную атаку, применив 80 ударных БПЛА типов Shahed, «Гербера» и других моделей, сообщили в Воздушных Силах ВСУ. Запуск осуществлялся из районов Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллерово (РФ), а также из Чауды и Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Около половины аппаратов составляли «шахеты».

Авиация, подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины противодействовали воздушному удару.

По предварительной информации, по состоянию на 09:00 силам ПВО удалось сбить или подавить 64 вражеских дрона Shahed, «Гербера» и другие типы на севере, юге и востоке Украины. Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА в восьми локациях, а также падение обломков сбитых дронов в трех местах.