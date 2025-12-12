У Чорноморську на Одещині російський удар пошкодив цивільне судно. Про це повідомив президент Володимир Зеленський 12 грудня.

Деталі

За його словами, атака була ракетною. Деталі щодо типу судна та масштабів збитків він не уточнив.

Втім, два неназвані співрозмовники Reuters, обізнані з ситуацією, повідомили, що ймовірно постраждав балкер Cenk T, який загорівся після удару.

Згідно з даними MarineTraffic, судно з такою назвою близько 22 годин тому перебувало в Чорному морі під прапором Панами. Один зі співрозмовників також зазначив, що воно може належати громадянину Туреччини.

Доповнено 19:22. Російські війська в результаті сьогоднішнього обстрілу по Одещині пошкодили у Чорноморському порту паром під прапором Туреччини, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Російські війська в результаті сьогоднішнього обстрілу по Одещині пошкодили у Чорноморському порту паром під прапором Туреччини, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. «В Одеському порту поранення дістав працівник, йому оперативно надається вся необхідна медична допомога», – написав Кулеба.

Контекст

У ніч проти 12 грудня російські війська здійснили масовану атаку, застосувавши 80 ударних БПЛА типів Shahed, «Гербера» та інших моделей, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Запуск здійснювався з районів Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрового (РФ), а також із Чауди та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Близько половини апаратів становили «шахеди».

Авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України протидіяли повітряному удару.

За попередньою інформацією, станом на 09:00 силам ППО вдалося збити або придушити 64 ворожі дрони Shahed, «Гербера» та інші типи на півночі, півдні та сході України. Зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА у восьми локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у трьох місцях.