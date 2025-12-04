Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Россия почти полностью разрушила Херсонскую ТЭЦ: есть жертвы

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

На фото показано лише одне з численних пошкоджень, яких станція зазнала під час обстрілів /предоставлено пресс-службой «Нафтогаза»

На фото показано лишь одно из многочисленных повреждений, которые станция получила во время обстрелов Фото предоставлено пресс-службой «Нафтогаза»

Массированный обстрел почти полностью разрушил Херсонскую ТЭЦ, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Детали

  • Вчера, 3 декабря, российские войска снова целенаправленно атаковали станцию, которая сейчас остановила работу. Пострадали также сотрудники ТЭЦ.
  • «Херсонская ТЭЦ – исключительно гражданский объект, ее единственное назначение – обеспечивать тепло в домах жителей. Однако россияне систематически обстреливают предприятие. Это – терроризм», – подчеркнул Корецкий.

Контекст

С начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла примерно треть потребления электроэнергии и еще большую часть ее генерации, сообщил 18 ноября глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Осенью 2025 года атаки на энергетическую инфраструктуру стали еще более частыми: почти каждые десять дней Россия наносит массированные удары дронами и баллистическими ракетами. Такая интенсивность атак значительно усложняет полноценное восстановление энергосистемы. Подробнее о критичности ситуации и способности энергосистемы выдержать зиму читайте в материале Forbes.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні