Массированный обстрел почти полностью разрушил Херсонскую ТЭЦ, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Вчера, 3 декабря, российские войска снова целенаправленно атаковали станцию, которая сейчас остановила работу. Пострадали также сотрудники ТЭЦ.

«Херсонская ТЭЦ – исключительно гражданский объект, ее единственное назначение – обеспечивать тепло в домах жителей. Однако россияне систематически обстреливают предприятие. Это – терроризм», – подчеркнул Корецкий.

С начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла примерно треть потребления электроэнергии и еще большую часть ее генерации, сообщил 18 ноября глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Осенью 2025 года атаки на энергетическую инфраструктуру стали еще более частыми: почти каждые десять дней Россия наносит массированные удары дронами и баллистическими ракетами. Такая интенсивность атак значительно усложняет полноценное восстановление энергосистемы. Подробнее о критичности ситуации и способности энергосистемы выдержать зиму читайте в материале Forbes.