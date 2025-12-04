Масований обстріл майже повністю зруйнував Херсонську ТЕЦ, є постраждалі. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Деталі

Учора, 3 грудня, російські війська знову цілеспрямовано атакували станцію, яка наразі зупинила роботу. Постраждали також працівники ТЕЦ.

«Херсонська ТЕЦ – виключно цивільний об’єкт, її єдине призначення – забезпечувати тепло у домівках мешканців. Проте росіяни систематично обстрілюють підприємство. Це – тероризм», – наголосив Корецький.

Контекст

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила приблизно третину споживання електроенергії та ще більшу частину її генерації, повідомив 18 листопада голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Восени 2025 року атаки на енергетичну інфраструктуру стали ще частішими: майже кожні десять днів Росія наносить масовані удари дронами та балістичними ракетами. Така інтенсивність атак значно ускладнює повноцінне відновлення енергосистеми. Детальніше про критичність ситуації та здатність енергосистеми витримати зиму читайте у матеріалі Forbes.