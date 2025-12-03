Ситуация в энергетике Украины остается сложной. В энергосистеме есть значительный дефицит генерирующих мощностей из-за массированных вражеских атак.

Верховная Рада продлила на 2026–2028 годы освобождение от НДС операций по ввозу в Украину энергетического оборудования, сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус 3 декабря. Соответствующая правка была подана в законопроект №14097.

Детали

Это касается оборудования для ветроэлектростанций, солнечных электростанций, установок хранения энергии, газопоршневой и газотурбинной генерации, написал Герус в Facebook.

Эта норма будет способствовать большим инвестициям в энергетический сектор и более быстрому восстановлению и развитию энергосистемы, подчеркнул Герус.

Впервые парламент ввел льготы на ввоз энергетического оборудования в 2024 году. Коды товаров подобраны так, чтобы не навредить, а наоборот помочь отечественным товаропроизводителям, заявлял глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Контекст

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около трети потребления и значительно большую часть генерации электроэнергии, заявил 18 ноября глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко. Осенью 2025 года Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, используя массированные удары дронами и баллистическими ракетами почти каждые 10 дней.

В Украине в ноябре 2025 года суммарный импорт дизтоплива, бензина и автогаза достиг 946 000 т – рекордного показателя за последние 16 месяцев. Рост объемов связывают с повышенным потреблением топлива генераторами из-за дефицита электроэнергии.

Из-за полномасштабного вторжения РФ энергетический сектор Украины понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму $56,2 млрд, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу «Отстроить лучше, чем было», составляют $50,5 млрд. Такую оценку дает аналитическая команда Киевской школы экономики (KSE) по состоянию на май 2024 года.

Украинский бизнес активно инвестирует в газовые электростанции. УЗ, «Эпицентр», «Биосфера», «Захиднадрасервис», «Новая почта» и остальные вкладывают миллионы долларов в автономность. Смогут ли производители удовлетворить нарастающий спрос из Украины, откуда привлекать инженеров для установки технологического оборудования и какова цена вопроса, читайте здесь.