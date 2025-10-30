Россия снова наносит массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины. Во всех регионах Украины введены меры по ограничению потребления. Обстрелы начались с ночи на 30 октября и продолжаются до сих пор. Мощные взрывы произошли, в частности, в Запорожье, Днепре, Киевщине и Ивано-Франковщине.

Подробности

В течение дня графики почасовых отключений продлятся с 08:00 до 19:00 – объемом от 1 очереди до 2 очередей. Также будет действовать в настоящее время и ограничение мощности для промышленных потребителей. Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности, заявили утром в «Укрэнерго».

Оккупанты нанесли по Запорожью не менее 20 БпЛА и 8 ракетных ударов. Разрушены несколько этажей общежития. Пострадали не менее 13 человек. Среди раненых шесть детей от трех до шести лет. Предварительно под завалами может находиться один человек. Спасательная операция продолжается, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

В Винницкой области в результате российских обстрелов Ладыжин остался без тепла и воды, в городе готовят к запуску альтернативную систему теплоснабжения и водообеспечения, рассказал секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец.

Россияне до сих пор массированно атакуют Ивано-Франковскую область дронами и ракетами. В Бурштыне, где находится ТЭС, взрывы не стихают уже несколько часов.

«Укрзализныця» сообщила о задержках поездов из-за обесточивания атакуемых врагом участков в Николаевской области.

Для атаки оккупанты применили ударные дроны типа «Шахед», крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31К и запустила гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х отметило, что польская авиация начала операцию в своем воздушном пространстве из-за массированного обстрела Украины аэробаллистическими ракетами со стороны РФ.

Контекст

Россия превратила удары по энергетической инфраструктуре Украины в системную операцию, направленную не просто на временное повреждение сетей, а на уничтожение жизнеспособности больших территорий страны в преддверии зимы. Цель атак – лишить регионы тепла и света, взорвать промышленность, спровоцировать массовую эмиграцию и создать политическое давление на Киев, пишет The Economist.

Эта кампания не хаотична: серия ударов по водоснабжению, подстанциям и электростанциям показала, что речь идет о стратегии разрушения баланса между производством и распределением энергии.