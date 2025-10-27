Россия превратила удары по энергетической инфраструктуре Украины в системную операцию, направленную не просто на временное повреждение сетей, а на уничтожение жизнеспособности больших территорий страны накануне зимы. Цель атак – лишить регионы тепла и света, подорвать промышленность, спровоцировать массовую эмиграцию и создать политическое давление на Киев, пишет The Economist.

Эта кампания не хаотична: серия ударов по водоснабжению, подстанциям и электростанциям показала, что речь идет о стратегии разрушения баланса между производством и распределением энергии.

Новые российские дроны

Если раньше Россия использовала дорогие и неточные ракеты, хаотично запуская их по Украине, то теперь сосредотачивается на определенных регионах, нанося удары волнами с помощью новейших версий дешевых дронов Shahed.

Современные модели Shahed-типа значительно быстрее и точнее, чем первые образцы 2022 года, некоторые из них развивают скорость более 300 км/ч и применяют ИИ для автоматизации последней фазы полета, чтобы преодолевать украинские системы радиоэлектронного подавления. Дроны атакуют под другим углом – почти вертикально, с высоты, недостижимой для пулеметов, что делает их ближе к ракетам по эффективности и усложняет их сбивание штатными средствами.

Россия комбинирует массированные дроновые атаки с прицельными ударами по подстанциям и тепловым узлам, выбирая узкие точки сети. Цель стратегии – не только повредить генерацию, а именно разорвать логику распределения электроэнергии: отделить регионы-потребители от генерирующих мощностей и сделать передачу электроэнергии с запада на восток технически и экономически более сложной.

«Они хотят сначала выключить свет на левом берегу, а не по всей стране», – говорит The Economist анонимный источник.

Россия последовательно поражает подстанции высокого напряжения – узлы, трансформирующие 750 кВ в 330/110 кВ для региональных сетей Фото Gettyimages

Проблемы украинской энергосистемы

Энергосистема Украины построена на балансе: около 60% производства дают атомные станции как базовую нагрузку, а гидро- и тепловые электростанции и газовые месторождения выполняют регулировочную функцию, выравнивая пики спроса и обеспечивая гибкость. Россия атакует обе части этого уравнения – производство и распределение.

За три недели атак из строя выведено несколько тепловых электростанций и примерно половину добычи природного газа, являющегося важной частью этого баланса. Помимо стоимости поврежденной инфраструктуры, последние удары заставили Украину потратить около $1,9 млрд на импорт газа, добавляет The Economist.

Критическим звеном в Украине остается около 90 подстанций высокого напряжения – узлы, которые трансформируют 750 кВт в 330/110 кВт для региональных сетей. Именно они держат скелет передачи энергии по стране. Россия последовательно поражает эти подстанции в поисках слабых мест.

На бумаге наиболее важные узлы должны быть защищены пассивными системами – железобетонными укрытиями и металлическими сетками. В действительности же многие из них либо не были построены, либо не соответствовали стандартам.

Причина – нехватка ресурсов и менеджерской последовательности после 2022 года. Когда энергетический кризис 2022–2023 годов прошел, внимание власти сместилось, произошли кадровые перестановки. В 2024-м отстранены вице-премьер Александр Кубраков и руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, а после смены администрации в США финансовая помощь сократилась. В результате строительство защитных сооружений стало формальностью.

«Защитные системы не строились одновременно на всех объектах, – говорит один из подрядчиков. – Если бы компании действовали быстро, эффективно и под финансовым контролем, результат был бы гораздо лучше».

Но у Украины есть запасные трансформаторы, мобильные ремонтные бригады и опыт адаптации сетей в боевых условиях.

Задача сейчас – замедлить темп разрушений, наращивать локальные системы защиты, совмещать ПВО с перехватом дронов и обеспечить прозрачное, подотчетное финансирование восстановления.

Если ремонт и модернизация будут идти быстрее темпов разрушений со стороны РФ, система сможет выдержать зиму. Но этот сезон может стать самым трудным испытанием устойчивости, пишет The Economist. Длительные отключения электроэнергии во многих регионах – вполне реальный сценарий. Некоторые области могут остаться без света и газа.