Росія знову завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. У всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання. Обстріли почалися з ночі проти 30 жовтня і тривають досі. Потужні вибухи пролунали зокрема у Запоріжжі, Дніпрі, Київщині та Івано-Франківщині.

Деталі

Протягом дня графіки погодинних відключень триватимуть з 08:00 до 19:00 – обсягом від 1 черги до 2 черг. Також діятиме в цей час і обмеження потужності для промислових споживачів. Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація, заявили вранці в «Укренерго».

Окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетних ударів. Зруйновані кілька поверхів гуртожитку. Постраждало щонайменше 13 людей. Серед поранених шестеро дітей від трьох до шести років. Попередньо, під завалами може перебувати одна людина. Рятувальна операція триває, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни обстріляли Запоріжжя 30 жовтня Росіяни обстріляли Запоріжжя 30 жовтня Росіяни обстріляли Запоріжжя 30 жовтня Росіяни обстріляли Запоріжжя 30 жовтня Попередній слайд Наступний слайд

На Вінниччині внаслідок російського обстрілу Ладижин залишився без тепла та води, у місті готують до запуску альтернативну систему теплопостачання і водозабезпечення, розповів секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць.

Росіяни досі масовано атакують Івано-Франківську область дронами та ракетами. У Бурштині, де знаходиться ТЕС, вибухи не стихають вже декілька годин.

«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через знеструмлення атакованих ворогом ділянок у Миколаївській області.

Для атаки окупанти застосували ударні дрони типу «Шахед», крилаті й балістичні ракети. Крім того, Росія підняла у повітря винищувач МіГ-31К і запустила гіперзвукову ракету «Кинджал».

Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х зазначило, що польська авіація розпочала операцію в своєму повітряному просторі через масований обстріл України аеробалістичними ракетами з боку РФ.

Контекст

Росія перетворила удари по енергетичній інфраструктурі України на системну операцію, спрямовану не просто на тимчасове пошкодження мереж, а на знищення життєздатності великих територій країни напередодні зими. Мета атак – позбавити регіони тепла і світла, підірвати промисловість, спровокувати масову еміграцію та створити політичний тиск на Київ, пише The Economist.

Ця кампанія не хаотична: серія ударів по водопостачанню, підстанціях і електростанціях показала, що йдеться про стратегію руйнування балансу між виробництвом і розподілом енергії.