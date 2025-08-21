Россия в ночь на 21 августа в очередной раз атаковала объекты газотранспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба Минэнерго. Это уже второй удар по ГТС за последние несколько дней.
Подробности
- В ночь с 20 на 21 августа во время воздушной атаки россиян потерпел удар один из объектов газотранспортной системы Украины. Продолжается оценка нанесенного ущерба, сообщило Минэнерго.
- Благодаря действиям персонала место повреждения локализовано, говорится в сообщении.
Контекст
Это уже вторая атака на объекты ГТС за последние несколько дней. В ночь на 19 августа после удара дронами и ракетами пострадали нефтеперерабатывающие и газовые предприятия в Полтавской области.
В ночь на 6 августа Россия атаковала дронами компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области, которая обеспечивала транспортировку газа через Трансбалканский маршрут.
