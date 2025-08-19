В ночь на 19 августа Россия совершила масштабную атаку на энергетические объекты Полтавской области, применив ракеты и дроны. Пострадали нефтеперерабатывающие и газовые предприятия, часть абонентов осталась без света, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Подробности

Удары были направлены против нефтеперерабатывающей и газотранспортной инфраструктуры региона – возникли масштабные пожары. В последний раз удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре зафиксированы 15 и 21 июня этого года.

Несколько десятков беспилотников одновременно атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы Украины. Повреждено наземное оборудование, сейчас идет техническое обследование и оценка масштабов ущерба.

С марта 2025 года Россия совершила более 2900 атак на энергетические объекты Украины, по данным Минэнерго.

Контекст

Россия этой ночью атаковала Кременчугский и Лубенский районы. Повреждены админздания местных энергопредприятий, а в Лубенском районе без электроснабжения осталось более 1400 домохозяйств и 119 юридических абонентов, обошлось без жертв.

По данным Воздушных сил ВСУ, с 20:00 18 августа Россия атаковала Украину 280 средствами воздушного нападения: 270 ударными Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов; пятью баллистическими ракетами «Искандер-М»; пятью крылатыми ракетами Х-101. По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 236 воздушных целей: 230 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов, две баллистические ракеты «Искандер-М» и четыре крылатых ракеты Х-101.