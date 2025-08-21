Росія в ніч на 21 серпня вчергове атакувала об’єкти газотранспортної інфраструктури, повідомила пресслужба Міненерго. Це вже другий удар по ГТС за останні кілька днів.
Деталі
- У ніч з 20 на 21 серпня під час повітряної атаки росіян зазнав удару один із об’єктів газотранспортної системи України. Триває оцінювання завданих збитків, повідомило Міненерго.
- Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано, йдеться у повідомленні.
Контекст
Це вже друга атака на обʼєкти ГТС за останні кілька днів. У ніч на 19 серпня після удару дронами і ракетами постраждали нафтопереробні й газові підприємства в Полтавській області.
У ніч на 6 серпня Росія атакувала дронами компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області, яка забезпечувала транспортування газу через Трансбалканський маршрут.
