Россия потратила на обстрелы около $13,4 млрд за семь месяцев 2025 года. Украина с января втрое нарастила удары дальнобойными дронами. Сколько это стоит? Спойлер: Россия тратит в 13 раз больше

Россия может предложить взаимную приостановку ударов беспилотниками и ракетами, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Такой шаг мог бы стать жестом уступок для президента США Дональда Трампа, угрожающего ввести высокие пошлины против торговых партнеров России по окончании установленного Трампом дедлайна для прекращения огня.

Несмотря на обещания, Трамп так и не смог добиться завершения войны. Россия усиливала бомбардировки украинских городов.